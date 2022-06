Laufenburg: Das Floss auf dem Rhein soll 2023 erstmals ablegen

Laufenburg Der «Laufenbummler» geht in Bau: Mit dem Floss-Projekt will Kapitän Marcus van Nijenhoff durchstarten Der Kapitän des Laufenburger Fahrgastschiffes «Löwe von Laufenburg» lässt sich auch von ernüchternden Erfahrungen, wie jetzt an Pfingsten, nicht unterkriegen. Er geht davon aus, dass ab 2023 ohnehin alles anders ist – wenn sein 2,4-Millionen-Euro-Floss vom Rheinufer ablegen wird. Damit es in Laufenburg Platz hat, soll die Anlegestelle vergrössert werden. Hans Christof Wagner 09.06.2022, 05.00 Uhr

Marcus van Nijenhoff betreibt das Fahrgastschiff «Löwe von Laufenburg» und hat für 2023 grosse Pläne. Martin Köpfer (28. April 2021)

Gute wie auch schlechte Zeiten dürften wohl alle Betreiber von Fahrgastschiffen verbuchen. Marcus van Nijenhoff, der Kapitän der «Löwe von Laufenburg», aber schreibt darüber – auf Facebook. Und verschweigt dabei auch nicht die Tage, an denen das Geschäft mau läuft. So wie jüngst: «Der Pfingstmontag war für uns ernüchternd gewesen. Wir hatten drei Familien an Bord gehabt.»

Den Eindruck, ganz allgemein ernüchtert zu sein über seinen Einstand in der Hochrhein-Fahrgastschifffahrt, will der vom Niederrhein stammende Kapitän dann aber doch ausräumen. Er sagt:

«Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben, ich wusste, dass es schwierig wird.»

Dass der Hochrhein eine ländlich geprägte Grenzregion ohne grössere Städte im Hintergrund und Einzugsgebiet ist, sei ihm bewusst gewesen.

Ende 2020 hatte er das Laufenburger Schiff von Vorbesitzer Jürgen Schroff übernommen. Und startete 2021 in seine erste eigene Saison, die ihn schwer beutelte: Corona, schlechtes Wetter und eine wochenlange Zwangspause durch Hochwasser waren van Nijenhoffs erste Erfahrungen an der neuen Wirkungsstätte.

Interesse an den Rund- und Charterfahrten steigt

Vor dem Hintergrund kann es für den Kapitän eigentlich nur aufwärtsgehen. Und so erzählt er auch von wieder steigendem Interesse an den Rundfahrten wie auch an den Charter- und Eventfahrten. Teils müsse er Anfragen sogar ablehnen, weil die Gruppen zu gross seien, um ihnen an Bord auch Essen und Trinken anzubieten. Das gehe nur bis zu maximal 42 Personen.

Auf dem Neckar in Deutschland ist schon ein vergleichbares Floss unterwegs. Das Laufenburger soll aber zwei Decks bekommen. Maks Richter Fotograf Stuttgart

Das bestärkt van Nijenhoff, darin zu investieren – 2,4 Millionen Euro in das Floss, das «Laufenbummler» heissen und ab 2023 den «Löwen von Laufenburg» ersetzen soll. Rainer Ritzdorf, Chef der mit dem Bau beauftragten Werft im deutschen Remagen am Mittelrhein, sagt:

«Wir sind in den letzten Abklärungen bezüglich der Details. Im Juli wird der Bau starten. Im Frühjahr 2023 dürfte das Floss fertig sein.»

Es solle sehr viele Nutzungsmöglichkeiten bieten und sei «kein Boot von der Stange». Finanzieren will der Laufenburger Skipper das Projekt zum Teil mit Eigenkapital. Er sagt: «Ich habe mit dem Verkauf meines am Niederrhein fahrenden Frachtschiffes jetzt eine halbe Million Euro erzielt.» Das Geld werde in den nächsten Tagen ausbezahlt.

Wird der «Löwe von Laufenburg» verkauft?

Mit Bankdarlehen und EU-Fördergeldern will van Nijenhoff den grösseren Rest der Summe abdecken. Womöglich kann er auch den «Löwen von Laufenburg» noch zu Geld machen. Schwer zu sagen, was das 1952 vom Stapel gegangene Schiff noch wert ist.

Um 2023 für die Ankunft des Flosses bereit zu sein, gilt es schon jetzt Vorkehrungen zu treffen. Van Nijenhoff sagt:

«Noch im Juni stehen Gespräche mit der Stadt Laufenburg/Baden an. Thema ist die Anlegestelle am Rheinufer.»

Denn die soll vergrössert und umgestaltet werden, sodass auch das 27 Meter lange und acht Meter breite Floss gut daran an- und ablegen kann.