Wie der Halbstundentakt Laufenburg-Stein doch gelingen kann

Laufenburg «Der Ausbau des Streckenabschnitts ist Aufgabe des Bundes»: So könnte der Halbstundentakt doch noch eine Chance haben Die Regierung will mehr Busse statt des Halbstundentakts zwischen Laufenburg und Stein. Nein, sagt der ehemalige Vizeammann von Laufenburg, es braucht die Bahn, nicht den Bus. Er sieht dabei den Bund in der Verantwortung – weil der Güterverkehr auf diesem Streckenabschnitt den Personenverkehr um zweistellige Millionenbeträge verteuert. Thomas Wehrli 01.12.2022, 05.00 Uhr

Eine S-Bahn verlässt den Bahnhof Laufenburg in Richtung Basel. Walter Schwager

Die Anbindung von Laufenburg an den öffentlichen Verkehr in Richtung Basel ist heute ungenügend. Darin sind sich der Regierungsrat und Roland Agustoni (GLP) einig. In der Frage, wie dieser Missstand zu beheben ist, allerdings nicht. Für den alt Grossrat aus Rheinfelden ist klar: Es braucht den Halbstundentakt auf der S1. Das hat er auch in einer Motion gefordert, die 2018 mit 86 zu 32 Stimmen im Grossen Rat überwiesen wurde.

Die Regierung allerdings möchte die bessere Anbindung lieber per Bus statt Bahn sicherstellen – aus Kostengründen. Denn die günstigste Bahnvariante, der asymmetrische Shuttlebetrieb, hat Investitionen von 61 Millionen plus Folgekosten zur Folge; die Busvariante dagegen ist um ein Vielfaches günstiger.

Das Kostenargument und die kleine Nachfrage haben in der Anhörung auch die SVP, die FDP und Die Mitte überzeugt. Einzig die SP und die GLP sprachen sich dezidiert für die Bahnvariante aus. In der Botschaft an den Grossen Rat, die letzte Woche publiziert wurde, setzt der Regierungsrat denn auch auf das Buskonzept – so lange, bis der Bund den Ausbau bezahlt.

Agustoni kann nicht begreifen, wie die Regierung eine ganze Region vor den Kopf stossen kann, denn der S1-Ausbau wurde von sämtlichen Gemeindeammännern und vom Planungsverband Fricktal Regio unterstützt. Er fordert die 17 Fricktaler Grossrätinnen und Grossräte auf: «Kämpft in euren Fraktionen für den Halbstundentakt.»

Es braucht den Halbstundentakt

Unterstützung bekommt Agustoni von Meinrad Schraner. Der ehemalige Vizeammann von Laufenburg ist wie Agustoni ein Verfechter des Halbstundentaktes. Er hat während seiner Amtszeit auch im Planungsverband Fricktal Regio mit viel Herzblut für den Bahnausbau gekämpft – und setzt sich nach wie vor dafür ein. In einem Kommentar zum AZ-Artikel schreibt er:

«Roland Agustoni sagt es richtig, es braucht den Halbstundentakt und nicht das Gesamtkonzept.»

Meinrad Schraner spricht sich dezidiert für den Halbstundentakt aus. zvg

Das Gesamtkonzept ist für Schraner ein Weg, um Zeit zu gewinnen, um sich nicht für oder gegen den Halbstundentakt entscheiden zu müssen. Für ihn ist klar: «Das Gesamtkonzept ist nur dann wertvoll, wenn die Grossräte dafür einen verbindlichen Auftrag formulieren.»

Schraner bringt gedanklich zwei Projekte zusammen: das S1-Projekt und die Reaktivierung der Rheintalbahn. An beiden Projekten hat er mitgearbeitet. Er weiss: «Beide Projekte verursachen gemäss Studien auf dem Streckenabschnitt Laufenburg–Stein-Säckingen hohe Infrastrukturkosten.»

Allerdings verkehren auf dieser Strecke heute täglich mehrere Güterzüge. «Der Güterverkehr ist von nationaler Bedeutung und verteuert auf diesem Streckenabschnitt den Personenverkehr um zweistellige Millionenbeträge», sagt Schraner und folgert:

«Deshalb ist der Ausbau des Streckenabschnitts Aufgabe des Bundes.»

Zudem verlange der Richtplan, dass der Personenverkehr nicht unter dem Güterverkehr leide. «Das gilt es zu beachten», mahnt Schraner und appelliert an die Grossrätinnen und Grossräte, sich von den Projektverantwortlichen in der Region die technischen, finanziellen und gesellschaftlichen Zusammenhänge und die Bedeutung der ÖV-Projekte für die Region noch einmal aufzeigen lassen.

Treffen in Laufenburg organisieren

Dazu macht Schraner auch einen konkreten Vorschlag: «Der Stadtrat Laufenburg, Fricktal Regio, Zurzibiet Regio, die IG ProWiBA und die politischen Parteien von Laufenburg müssen sich organisieren und noch vor der Abstimmung im Grossen Rat alle Grossräte vom Fricktal sowie Regierungsrat Stephan Attiger nach Laufenburg einladen.»

In Laufenburg müssten den Gästen die baulichen und die finanziellen Zusammenhänge zwischen den Projekten Rheintalbahn und Halbstundentakt Laufenburg präsentiert werden.

«Ich bin überzeugt, dass das Aufzeigen dieser Zusammenhänge bei vielen Gästen zu einem Umdenken führen wird.»

Gemeinsam müsse man den Bund von der Wichtigkeit dieser Investition in eine für die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft wichtige Region überzeugen. «Der Lead, um noch einmal Zug in die Zugfrage zu bringen, liegt bei Fricktal Regio und dem Stadtrat Laufenburg.»