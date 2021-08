Laufenburg: Ehemalige Räte stellen sich hinter Ammann Weiss

Laufenburg «Das Vorgehen ist hinterhältig»: Der Angriff von FDP und SVP auf den Ammann spaltet die Stadt Die Laufenburger Ortsparteien von FDP und SVP portieren den bisherigen Vizeammann Meinrad Schraner als neuen Ammann und wollen so Herbert Weiss (Die Mitte) aus dem Amt drängen. Das Vorgehen kommt in der Stadt nicht überall gut an. Vor allem die Kommunikation gegenüber Weiss wird kritisiert – auch von ehemaligen FDP-Gemeinderäten. Thomas Wehrli und Nadine Böni 11.08.2021, 05.00 Uhr

Dass Vizeammann Meinrad Schraner (links) gegen den amtierenden Ammann Herbert Weiss antritt, wirft in Laufenburg hohe Wellen. Bild: Nadine Böni / Montage: AZ

Die Ankündigung, dass FDP und SVP Stadtammann Herbert Weiss (Die Mitte) bei den Gesamterneuerungswahlen vom Ammannsessel stürzen wollen, lässt in Laufenburg die politische Erde beben. Die AZ sprach am Dienstag mit mehreren Laufenburgern, die hinter dem Vorgehen stehen – namentlich will allerdings keiner von ihnen in Erscheinung treten.

Meinrad Schraner (SVP), der gegen Herbert Weiss antritt, reagiert derweil auf Vorwürfe von Weiss. Dieser hatte am Montag gesagt, er habe weder von seinen Ratskollegen noch von deren Parteien direkt vom Angriff auf sein Amt erfahren. Schraner kontert:

«Ich habe meine Gemeinderatskollegen und -kollegin am Samstagabend vor der Pressemitteilung per Mail über den Schritt informiert. Ich bin aufrecht und transparent vorgegangen.»

Auch die Aussage von Weiss, nichts habe auf diesen Schritt hingedeutet, stimme so nicht, sagt Schraner. «Ich habe an zwei Sitzungen des Gemeinderats im Frühjahr das Thema angesprochen und einen Führungswechsel vorgeschlagen. Das hat der Stadtammann abgelehnt.»

Parteimanöver kommt für Deiss nicht überraschend

Dieter Deiss, FDP, ehemaliger Ammann von Sulz.

Doch längst nicht alle goutieren das Vorgehen der beiden Parteien – auch ehemalige Gemeinde- und Stadträte stellen sich hinter Weiss und gegen die eigene Partei. So spricht Dieter Deiss, selber FDP-Mitglied und Ehrenbürger von Laufenburg, Klartext:

«Ich missbillige, was hier abläuft. Der Entscheid ist für mich nicht nachvollziehbar und das Vorgehen erst noch hinterhältig.»

Dieter Deiss, der selber 12 Jahre Gemeindeammann von Sulz war und 18 Jahre für die FDP im Grossen Rat sass, glaubt, dass seine Partei hier dem Machtgebaren von einigen wenigen folge.

Mit Herbert Weiss sass Dieter Deiss selber vier Jahre im Gemeinderat in Sulz. Er hat ihn als seriösen, dossierfesten Kollegen erlebt. Und auch in Laufenburg, wo Deiss das politische Geschehen nach wie vor aktiv verfolgt, «macht er einen guten Job». Er könne sich allerdings nicht so gut nach aussen verkaufen, er sei eben kein Blender, der seine Person in den Vordergrund stelle, hat Deiss beobachtet. «Aber das ist kein Argument gegen ihn.»

Für Deiss kommt das Parteimanöver nicht ganz überraschend. Bereits an der letzten Gemeindeversammlung habe sich gezeigt, dass FDP-Vertreter dem Stadtrat an den Karren fahren wollen. Enttäuscht ist Deiss auch, dass weder Vizeammann Meinrad Schraner noch Stadtrat André Maier den Mumm hatten, Weiss in einem mündlichen Gespräch zu informieren, dass ihre beiden Parteien einen Angriff auf das Amt des Stadtammanns vorhaben. «Das ist ganz schlechter Stil», sagt Deiss.

Herbert Weiss hat die Unterstützung der Partei

Daniele Mezzi, Bezirksparteipräsident Die Mitte. zvg

Diese Einschätzung teilt Daniele Mezzi, Bezirksparteipräsident von Die Mitte und selber Laufenburger. Auch er hätte erwartet, dass Schraner seinen Ratskollegen Weiss mündlich über den Angriff auf seinen Sitz informiert. Er sagt:

«Ob jemand, der so kommuniziert, des Amtes wirklich würdig ist, müssen die Wähler entscheiden.»

Er selber begrüsst, dass die Laufenburger nun eine echte Auswahl haben, ist sich aber auch sicher: «Mit Herbert Weiss haben wir einen kompetenten und dossierfesten Stadtammann.» Weiss habe denn auch die volle Unterstützung der Partei. Den Angriff erlebt Mezzi, wie Deiss, als «Machtdemonstration gewisser Kreise».

Dossierfest, aber nicht der beste Kommunikator

Das gewählte Vorgehen findet auch der ehemalige Laufenburger Stadtrat Hannes Burger nicht richtig. Und auch alt Stadträtin Ursula Jutzi (FDP) sagt:

Ursula Jutzi, FDP, ehemalige Stadträtin. zvg

«In einem Gemeinderatsgremium spricht man miteinander, gerade über einen solchen Entscheid – das ist eine Frage des Anstands.»

Sie kann, wie Deiss und Mezzi, die Kritik an Herbert Weiss nicht nachvollziehen. «Ich habe ihn als Ratskollegen erlebt und geschätzt und schätze ihn und seine Arbeit heute noch», sagt Jutzi. Weiss sei nicht der beste Kommunikator, aber: «Er ist in seinen Dossiers fachlich absolut stark und verfügt über die nötigen Fachkenntnisse.»

Sie selber müsse das Geschehen der letzten Tage nun erst einmal verdauen. «Als ich davon erfuhr, war ich im ersten Moment schlicht entsetzt.» Ob und welche Konsequenzen das Vorgehen ihrer Partei für sie persönlich habe, weiss sie noch nicht: «Darüber muss ich mir nun zuerst einige Gedanken machen.»