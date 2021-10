Das Kafi Mokka in Laufenburg schliesst

Laufenburg Das «Kafi Mokka» schliesst Ende Monat – weil ihm eine Baustelle in die Quere kommt Vor fünf Jahren eröffnete Patrick Bacher am Marktplatz in Laufenburg ein Café. Nun gibt er sein Geschäft wieder auf – aber nicht etwa, weil die Gäste fehlten. Vielmehr ist es die anstehende Sanierung der benachbarten Taverne Adler, die ihn dazu zwingt. Denn: Ohne Terrasse sei ein rentabler Betrieb nicht möglich. Andrea Worthmann 15.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Bacher schliesst Ende Oktober das Kafi Mokka in Laufenburg, weil ihm die Baustelle beim Adler in die Quere kommt. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Bald wird das «Kafi Mokka»-Logo am grossen Fenster in der Fischergasse nicht mehr zu sehen sein: Fast fünf Jahre prägte Patrick Bacher mit seinem Café das Stadtbild Laufenburgs, direkt am Marktplatz. Nun nimmt er seinen Hut – zumindest erst mal von der Café-Garderobe.

Was ist der Grund, hatte man doch den Eindruck, das Geschäft laufe nach Corona wieder relativ normal? Bacher erklärt:

«Durch den anstehenden Umbau des Restaurants Adler wird der Grossteil der Terrasse vom Mokka nicht mehr brauchbar sein.»

Denn dieses Stück liegt direkt vor dem Haus Adler und wird somit als Fläche für Gerüst, und Kräne gebraucht, da das komplette Gebäude saniert wird.

Dies wurde vor rund einem halben Jahr kommuniziert und sofort war Bacher klar, dass es damit vorbei sein wird. «Keine Terrasse – keine Chance», sagt der 54-jährige Wirt. Ende Oktober sei endgültig Schluss. Den kommenden Sommer überlebe er ohne Aussensitzplätze nicht und deshalb war die fristgerechte Kündigung – wenn auch nicht ganz freiwillig – die einzige Option.

Das Hotel bleibt vorerst weiter offen

Und sein Hotel? Das bleibt vorerst bestehen. Der Pachtvertrag läuft noch ein gutes Jahr weiter und über fehlende Gäste kann sich Bacher nicht beklagen. Zwar könnte er dann über Herbst und Winter kein Frühstück im Café anbieten, aber die Gäste seien überwiegend Arbeiter, die sich ohnehin meist selbst versorgten. Ab Frühling dann wird er in der Zunftstube an der Fischergasse das übliche Morgenessen servieren.

Über seine Zeit im Kafi Mokka zieht der Gastronom eine positive Bilanz. Viele prophezeiten ihm nur einen kurzen Aufenthalt. Zu wenig Publikum in Laufenburg, das nahe Deutschland locke mit günstigeren Preisen und überhaupt: Die letzten Versuche, gastronomische Betriebe in den Räumen zum Laufen zu bringen, scheiterten. Aber für Bacher ging die Rechnung auf und spätestens mit Eröffnung des Hotels bewies er ein gutes Händchen für ein erfolgreiches Konzept.

Er freut sich auf die Zeit danach

Mit Auslaufen des Pachtvertrags für das Hotel, will sich Bacher zur Ruhe setzen. Kein Wunder, denn in den letzten Jahren war er gerade mal eine Woche in den Ferien. Durch den Besitz einiger Immobilien gibt es ein Polster durch Mieteinnahmen. Er sagt:

«Dann komme ich erst mal runter, kann mal wieder ein Buch in einem Stück lesen, einfach entspannen.»

Zwei Jahre hätte er noch gemacht, so sein Plan. Trotzdem geht es ihm gut und er hat sich arrangiert mit dem Situation.

«Der Zeitpunkt ist da», finden auch seine Stammgäste, Freunde und Familie. Sie wissen, wie viel Arbeit das Kafi Mokka seinem Besitzer abverlangt hat und gönnen ihm nun die Ruhe. Bacher freut sich auf diese Zeit. Interessenten für die Örtlichkeit gibt es zur Zeit noch nicht.