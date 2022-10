Junger Mann wegen Drogen und Sex mit Minderjähriger vor Gericht

Laufenburg Cannabis, Koks und Sex mit einer 15-Jährigen: Junger Mann kommt um eine Freiheitsstrafe herum Ein 22-Jähriger musste sich diese Woche wegen mehrfachen sexuellen Handlungen mit einer Minderjährigen, Drogenbesitz sowie der Abgabe von Drogen an Minderjährige vor dem Laufenburger Bezirksgericht verantworten. Er kommt mit einer bedingten Freiheitsstrafe davon. Jael Rickenbacher 07.10.2022, 05.00 Uhr

Er wurde wegen Besitz und Verkauf von Betäubungsmitteln angeklagt. Weiter habe er eine Beziehung mit einer Minderjährigen gehabt. Raphael Rohner

Ohne Anwalt und ohne Angehörige betrat ein 22-Jähriger aus einem beschaulichen Dorf im Fricktal den Gerichtssaal des Bezirksgerichtes in Laufenburg. Ihm stand so einiges bevor: In einer siebenseitigen Anklageschrift schuldigte ihm die Staatsanwaltschaft sechs Verbrechen an.