Laufenburg: Regierungsrat will vom S1-Ausbau nichts wissen

Laufenburg Bus statt Bahn: Der Regierungsrat will vorerst nichts wissen vom Ausbau auf der S1 zwischen Stein und Laufenburg Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den Takt zwischen Stein und Laufenburg nicht mit einem Halbstundentakt auf der S1 zu verdichten, sondern ein Buskonzept zu fahren. Grund dafür sind die hohen Kosten für den Ausbau der S1 – und die aktuell niedrige Nachfrage. Thomas Wehrli 26.11.2022, 05.00 Uhr

Das Zugangebot zwischen Laufenburg und Stein wird nicht verdichtet. Andrea Worthmann

Der Zug wird vier Räder haben und ein Bus sein: Der Regierungsrat will die überfällige Taktverdichtung zwischen Laufenburg und Stein nicht mit einem Halbstundentakt der S1 erreichen, sondern mit einer Buslösung – zumindest so lange, bis die Takterhöhung des S1-Astes vom Bund im Rahmen eines ordentlichen Ausbauschrittes finanziert wird.

Dies hat primär finanzielle Gründe. Denn aktuell müsste der Kanton den Ausbau aus der eigenen Tasche berappen und das würde ihn, je nach Variante, zwischen 61 und 238 Millionen Franken kosten – alleine für die Infrastruktur. Dazu kämen dann noch die Folgekosten.

Dem Regierungsrat sind alle Zugvarianten zu teuer

Kostenmässig kam für den Regierungsrat deshalb im Anhörungsbericht einzig die «günstigste» Variante mit einem asymmetrischen Shuttle-Betrieb in Frage. Doch bereits hier sprach der Regierungsrat mehr oder weniger unverhohlen Klartext: Alle Zugvarianten sind ihm, angesichts der niedrigen Auslastung von lediglich rund 900 Passagieren pro Tag, zu teuer.

Er stellte der Bahnlösung deshalb ein Buskonzept gegenüber, das seiner Ansicht nach zwei Vorteile hat: Es ist deutlich günstiger und von einem Ausbau profitieren auch die Gemeinden entlang der Linie respektive das Sisslerfeld. Zudem sei die Buslösung rasch umzusetzen – ganz im Gegensatz zum Ausbau der Bahn. Hier rechnet die Regierung mit einer Planungs- und Bauzeit von rund sieben Jahren; die ersten Shuttlezüge dürften also erst ab 2030 verkehren.

Die alte Huhn-oder-Ei-Frage

Befürworter der Bahnlösung monierten, dass der Regierungsrat hier eine Huhn-oder-Ei-Frage stelle und sie vor allem falsch beantworte, dass also zuerst das Ei gelegt sein müsse, sprich: Die Bahn zuerst ausgebaut sein müsse und mehr Passagiere erst dann kämen. Das Angebot mache die Nachfrage, nicht umgekehrt.

Da aber, um im Bild zu bleiben, das Ei ein güldenes, sprich: teures wäre, lehnten in der Anhörung die meisten Parteien die Zuglösung ab. Die Kantonalparteien von SVP, FDP und die Mitte priorisierten klar die Buslösung – zumindest so lange, bis ein Gesamtverkehrskonzept vorliegt (die Mitte) oder der Bund den Ausbau bezahlt.

Und auch die Grünen sympathisierten mit der Buslösung. «Die Nachfrage auf der Linie ist einfach zu klein, um 60 Millionen Franken für den Halbstundentakt zu investieren», sagte Grüne-Grossrätin Gertrud Häseli auf Anfrage. Damit stellten sich bei der Anhörung nur gerade die SP und die GLP, die Partei von Motionär und alt Grossrat Roland Agustoni, uneingeschränkt hinter den Bahnausbau.

Nur GLP und SP für Zugslösung

Damit ist aber seit der Anhörung klar: Die Bahn ist frei für den Bus, zumal die SP und die GLP im Grossen Rat zusammen nur 36 der 140 Sitze halten. Mit anderen Worten: Dass die Regierung in der Botschaft nun auf die von ihr immer schon priorisierte Buslösung setzt, erstaunt nicht – und ist parteipolitisch auch gut abgesichert.

Die Buslösung entfaltet aus Sicht der Regierung «mit weniger Aufwand und kurzfristig eine bessere Erschliessungswirkung». Sie verhindere einen späteren Ausbau der Bahn, bei entsprechender Entwicklung, zudem nicht.

Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass sein Vorschlag im Fricktal nicht sonderlich gut ankommen wird. Denn hier ist man überzeugt, dass der ÖV und mit ihm die Zugsverbindungen dringend ausgebaut werden müssen – gerade auch im Hinblick auf das Sisslerfeld und die neue Kantonsschule in Stein. «Ein vorgezogener Ausbau der Bahn geniesst in weiten Kreisen, insbesondere in der betroffenen Region, grosse Sympathie», weiss der Regierungsrat. Die Frage wird sein: Bringen diese Kreise nochmals Zug in die Zugfrage?

