Laufenburger Kulturtage mit Workshop zu Tango Argentino beendet.

Laufenburg Beim Tango spielen Geschlechter keine Rolle: Laufenburger Kulturtage wurden mit Workshops und Tanzfest beendet Die Kulturtage «Fliessende Grenzen» sind vorbei. Schlusslicht war ein Workshop für Basiswissen zum Tango Argentino. Am vergangenen Wochenende haben Tanzbegeisterte ihr Können aufgefrischt und dieses auf dem typischen Tanzfest Milonga präsentiert. Charlotte Fröse 16.08.2021, 05.00 Uhr

Detlef Engel vermittelte den Teilnehmenden des Tango-Workshops das Basiswissen. Charlotte Fröse

Als letzten Programmpunkt der Laufenburger Kulturtage «Fliessende Grenzen» stand am Wochenende der Tango im Mittelpunkt. Bei zwei Workshops und einer Milonga trafen sich die Liebhaber des Tangos in der Stadthalle. Mit Melina Sedó und Detlef Engel, zwei renommierten Tangolehrern, erfuhren die Teilnehmer wesentliche Elemente des Argentinischen Tangos, welcher eine ganzheitliche Begegnung von Körper und Geist anstrebt.

Seit über 20 Jahren unterrichten Melina Sedó und Detlef Engel Schüler. Zuhause sind sie auf der ganzen Welt und am Wochenende unterrichteten sie erstmals in Laufenburg. Am Workshop am Samstagnachmittag, 14. August, zu dem sich rund ein Dutzend Tanzbegeisterte einfanden, vermittelten die beiden Tanzlehrer vor allem Basiswissen zum Tango Argentino.

Die individuelle Improvisation soll die Freude am Tanz wecken

«Die Verbindungen zum Raum, zum Partner, zu sich selbst und zur Musik stehen im Mittelpunkt», berichten Melina Sedó und Detlef Engel zum Inhalt des Workshops. Vor allem ging es den beiden auch darum, dass die Teilnehmer ihren ganz persönlichen Tango entdecken. Eine gewisse Technik stellt die Basis dar, aber letztendlich ist es der innere Ausdruck und die individuelle Improvisation, welche schlussendlich die Freude am tänzerischen Ausdruck, der einen dialogischen Charakter aufweisen sollte, darstellen.

Beim Tango-Workshop mit Melina Sedó und Detlef Engel erfuhren die Teilnehmer in der Bewegung, Harmonie mit einem Partner zu finden. Charlotte Fröse

Da es beim Tango darum geht, Harmonie in der Bewegung mit einem Partner, unabhängig von seinem Geschlecht zu finden, propagieren die beiden Tanzlehrer für die Gleichstellung der Geschlechter. Jeder Mensch habe das Potenzial, ein Führer oder ein Anhänger zu sein, betonte Detlef Engel. «Ein Rollentausch kann zu einem Perspektivwechsel führen, der wertvolle Impulse zur Weiterentwicklung des Tanzes geben kann», erklärt er.

Als Highlight gab es eine Milonga in der Stadthalle

Anders als bei den genau festgelegten Figuren des Standardtanzes, hat der Tango Argentino, als Tanz des Volkes, keine festgelegte Choreografie. Die Figuren sind verschiedene Schrittelemente, Drehungen und Techniken, die in beliebiger Weise miteinander kombiniert werden können, erklärt Engel. Melina Sedó hatte für den Workshop alte argentinische Musik der 1950er-Jahre ausgesucht. In ihr entdeckt sie die grösste Tiefe, die Emotionen wecke, wie sie berichtet. «Die Musik inspiriert dazu, im Tanz eine Kreativität im Dialog der Partner zu finden», erklärt Sedó.

Beim zweiten Workshop am Sonntag, 15. August, zu dem sich nur wenige Teilnehmer angemeldet hatten, standen elegante Bewegungen zu lyrischer Tango-Musik im Mittelpunkt. Am Samstagabend trafen sich auf einer Milonga, ein typisches Tanzfest für Tango Argentino, Tangobegeisterte zur Musik, aufgelegt von Melina Sedó, in der Stadthalle, um ihrem Tango-Vergnügen nachzugehen.

Der Tango wurde für Melina Sedó und Detlef Engel zu ihrer Leidenschaft. Sie unterrichten in Workshops und Seminaren in ganz Europa und in den USA und sie sind in der Tangolehrer-Ausbildung tätig. Sedó tanzt seit ihrer frühen Kindheit. Nach etlichen Stationen entdeckte sie den Tango und verfiel in seinen Bann. Engel begann 1997 mit dem Tangotanzen. Vor dem Tango spielte er Saxofon. Diese Ausbildung ermöglicht es ihm, kleinste Nuancen der Musik in Bewegung zu übersetzen.