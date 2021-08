Das Duo Luna-tic sorgt in Laufenburg für Spektakel

Laufenburg Beim Duo Luna-tic gehen schon mal die Pferde durch – ganz zur Freude des Publikums Das Duo Luna-tic war am Samstag in Laufenburg auf Sendung. Dabei gingen die Pferde schon mal durch. Das Publikum zog mit – die eineinhalb Stunden vergingen wie im Flug. Peter Schütz 08.08.2021, 13.00 Uhr

Das Duo Luna-tic in Laufenburg – komisch bis ins Detail. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Die Bühne der Stadthalle war am Samstagabend ein Radiostudio. Ein fiktives zwar, aber eines mit Pfiff. Auf Sendung war Radio Luna-tic auf 46,9 FM, moderiert vom gleichnamigen Duo, das der Kulturausschuss beider Laufenburg schon länger im Rahmen der Sommer-Veranstaltungsreihe «Fliessende Grenzen» präsentieren wollte.

Weil Corona dazwischenkam, traten Judith Bach als Claire und Stéfanie Lang als Olli de Paris erst jetzt auf. Aber: Das Warten hat sich gelohnt. Bach und Lang warfen ihr ganzes Können in die eineinhalb Stunden dauernde Show, inklusive Witz, musikalischer Virtuosität und gutem Draht zum Publikum, das sich schon in den ersten Minuten packen liess.

Furioses, nie vorhersehbares Spektakel

Als Luna-tic entwickelten die zwei Damen ein furioses, nie vorhersehbares und dem Namen entsprechend verrücktes Spektakel, dessen Kern aus Liedern, Chansons und Gedichten bestand. Gelegentlich schielten die Comedian Harmonists um die Ecke, aber Luna-tic zogen dem Berliner Vokalensemble gegenüber einen unschlagbaren Trumpf aus dem Ärmel: den weiblichen Charme, dem manchmal die Pferde durchgehen.

Begeisterten: Luna-tic mit Stéfanie Lang (links) und Judith Bach. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

So auch in Laufenburg, wo Claire und Olli zuerst feststellten, dass sie noch nie so viele Laufenburger auf einem Haufen gesehen haben. Dumm gelaufen-burg? Von wegen. Das Publikum zog mit, summte «Bonsoir» in verschiedenen Tonlagen und machte sich später sogar in einem Hörspiel als Autoverkehr nützlich. Die Frequenz-Modulation zwischen Bühnen- und zahlendem Bodenpersonal funktionierte also prima.

Am Klavier geschahen erstaunliche Dinge

Luna-tic bezeichnete sich als Duo wie Hänsel und Gretel, Dick und Doof, Tom und Jerry, die Schöne und das Biest, wobei die Rollenverteilung extrem variabel war. Claire ging mit der sogenannten Berliner Schnauze keck voran, während Olli de Paris die Dame von Welt gab, elegant, anspruchsvoll.

Bis eben das Pferd in ihr durchging, beziehungsweise sie auf den Schemel über der klavierspielenden Partnerin trieb, wo sie einmal den Rock über deren Gesicht zog. Ein Blindflug wurde diese Szene trotzdem nicht, denn Judith Bach und Stéfanie Lang zeigten, dass sie auch in Extremsituationen nie die Kontrolle über das einzige auf der Bühne vorhandene Instrument verlieren.

Stéfanie Lang (links) und Judith Bach unkonventionell am Klavier. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Am Klavier geschahen noch mehr erstaunliche Dinge. Die zwei Frauen bespielten es «normal», mal melancholisch, mal furios, konnten aber auch anders, nämlich akrobatisch auf, neben, unter- und durcheinander.

Klar, wer nur auf Radio eingestellt war, sah das alles nicht und verpasste deshalb das Beste, aber das betraf nur den Heiri aus Laufenburg, der beim Wunschkonzert per Telefon, das es gar nicht gab, zugeschaltet war.

Aber weil er keinen Wunsch hatte, vertrieben sich die Damen auf der Bühne die Zeit mit Liedern wie «Der kleine grüne Kaktus» oder «Giorgio vom Lago Maggiore», das mit der Frage, ob Gnocci nun Nioggi oder Knotschi heissen, auffiel. Apropos Lago: Luna-tic fanden, er sei wie der Rhein in Laufenburg – genauso nass.