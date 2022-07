Laufenburg: Fricktaler Floss steht vor Baustart

Laufenburg Baustart von Fricktaler Riesenfloss steht bevor – «Laufenbummler» soll im Frühjahr losschippern Kapitän Marcus van Nijenhoff hat Grosses vor: Rund 2,4 Millionen Franken nimmt er in die Hand, um mit einem doppelstöckigen Fahrgastschiff für über 200 Passagiere durchzustarten. Werft-Geschäftsführer Rainer Ritzdorf bestätigt, dass der Baubeginn unmittelbar bevorsteht. Damit das Floss aber überhaupt anlegen kann, muss der Steg auf deutscher Seite vergrössert werden. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Neckar in Deutschland ist schon ein vergleichbares Floss unterwegs. Das «Laufenburger» soll aber im Unterschied dazu zwei Decks bekommen. Maks Richter Fotograf Stuttgart

Läuft alles nach Plan, ist das Fricktal im Frühjahr um eine Attraktion reicher. Marcus van Nijenhoff, der Ende 2020 den «Löwen von Laufenburg» übernahm, hat Grosses vor. Bereits im Februar oder März, so der Kapitän, will er mit seinem doppelstöckigen, solarbetriebenen Floss, das Platz für bis zu 250 Passagiere bietet, über den Hochrhein schippern.

Während 2021 für van Nijenhoff mit rund 800 Gästen auf Rund- und Gesellschaftsfahren aufgrund von Corona und der Hochwasserlage eine «Saison zum Vergessen» war, kehrten dieses Jahr die Passagiere zurück. Er sagt:

«Die Rundfahrten werden gut gebucht. Einige Gesellschaftsfahrten musste ich sogar absagen, weil die Gruppen für den ‹Löwen› zu gross waren.»

Platz bietet der «Löwe» für 75 Personen. Doch bei Fahrten, auf denen Essen und Trinken angeboten wird, ist bereits bei 42 Personen Schluss.

Theater und Cabaret sind auf dem Schiff möglich

Marcus van Nijenhoff ist der Kapitän des Fahrgastschiffes Löwe von Laufenburg. Martin Köpfer

Genau dieser Grund bestärkt van Nijenhoff darin zu investieren. Die Kosten beziffert er für den «Laufenbummler» – so soll das Floss getauft werden – auf rund 2,4 Millionen Franken. Die Finanzierung soll via Bankdarlehen, EU-Fördergeldern sowie dem Erlös des Verkaufes seines Frachtschiffes am Niederrhein – rund eine halbe Million Franken – gestemmt werden.

Der «Löwe von Laufenburg» soll in jene Werft zurückgehen, in welcher der «Laufenbummler» gebaut wird. Van Nijenhoff ist optimistisch, was sein Investment betrifft. Er sagt:

«Wenn die Schifffahrt hier im Kleinen funktioniert, funktioniert sie auch eine Nummer grösser.»

Denkbar seien auf dem «Laufenbummler» etwa Veranstaltungen wie Theater, Cabarets und Konzerte. «Der Platz für die Bühne wäre vorhanden», so van Nijenhoff. Auf dem oberen Deck soll neben einer Bar ein Grill installiert werden. Van Nijenhoff ist sich sicher, dass die Einzigartigkeit des Flosses viele Passagiere anlocken wird. Zwar gebe es in der Schweiz einige Flosse, diese seien jedoch bedeutend kleiner.

Gebaut werden soll das Schiff in der Werft Ritzdorf Schiffs- und Industrietechnik mit Sitz im deutschen Remagen. Deren Geschäftsführer Rainer Ritzdorf sagt:

«Es wurden schon einige Konstruktionszeichnungen angefertigt. Das Schiff wird gebaut werden.»

Besiegelt sei der Bauvertrag jedoch noch nicht. Denn zuvor müsse der Anlegesteg in Badisch-Laufenburg für das 27 Meter lange und 8 Meter breite Floss vergrössert werden.

Gespräche hierfür auf der Stadtverwaltung von Badisch-Laufenburg haben Van Nijenhoff und Ritzdorf bereits geführt. Bürgermeister Ulrich Krieger sagt: «Im Ergebnis wurde vereinbart, dass Herr van Nijenhoff und Herr Ritzdorf der Stadt konkrete Pläne zukommen lassen, mit denen das Vorhaben genau beurteilt werden kann.»

Den Bau des neuen Stegs vorausgesetzt, soll zwischen der Stadt und van Nijenhoff eine Vereinbarung erarbeitet werden, die den Bau und Unterhalt des Steges und die Inanspruchnahme des städtischen Grundstücks durch van Nijenhoff regelt.

