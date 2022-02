Ausgelassene Stimmung an der Guggen-Party

Laufenburg Ausgelassene Stimmung an der Gugge-Party – Viele Gäste kamen aus Deutschland Die Laufenburger Städtlefasnacht startete mit der Gugge-Party am Freitag in das lange Wochenende. Zehn Guggenmusiken sorgten für ausgelassene Stimmung. Auftritte gab es auf zwei Bühnen. Viele Gäste kamen aus Deutschland. Peter Schütz Jetzt kommentieren 27.02.2022, 10.24 Uhr

Ausgelassene Stimmung an der Gugge-Party. Peter Schütz Fleissige Damen. Die Putzkolonne war auch im Einsatz. Peter Schütz Gut drauf. Die Note Heuer aus Witterswil. Peter Schütz Klein, aber oho. Die Seifesüder gaben Gas. Bild Peter Schütz Närrisches Volk an der Gugge-Party. Peter Schütz Nicht zum Reinbeissen. Ziemlich schräge Bio-Bananen. Peter Schütz

Guggensound, so weit die Ohren hören konnten: Zum Auftakt des langen Fasnachtswochenendes in der Laufenburger Altstadt übernahmen am Freitagabend die Guggenmusiken die Regentschaft. Barocker, Seifesüder, Hornfääger, Guugewörger, Büchelgrübler, Steibruchschränzer, Fröscheloch-Echo, Oktaväsumpfer, Noote Heuer, Hüdä Hädä – diese Namen standen für stark rhythmische, unkonventionelle Klänge auf dem Gelände der Stadthalle.

Je eine Bühne in Halle und Zelt konnten die grossen Formationen abwechselnd benutzen. Es war also immer etwas los, selbst in den Auftrittspausen herrschte Hochbetrieb. «Ein bisschen Spass muss ein», dröhnte es aus den Lautsprecherboxen, dazu tanzte die närrische Gesellschaft, als ob sie Nachholbedarf hätte.

Grosse Freude über ein wieder gewonnenes Stück Freiheit

Vor zwei Jahren war letztes Mal richtig Fasnacht, dann machte sich das Virus auf den Weg, wurde alles abgeblasen, bis kürzlich sogar die Zertifikatspflicht bachab ging. Die Freude über die wiedergewonnene Normalität war am Freitagabend sicht- und hörbar.

Die vom OK Städtlefasnacht Laufenburg organisierte Gugge-Party startete früh durch. Kurz nach 20 Uhr standen die Gäste Schlange vor dem Eingang, ein Sicherheitsdienst war präsent. «Läck, so geil, kei Maske», rief ein Jungspund nach erfolgreicher Personenkontrolle und stürzte sich ins Treiben.

Lange war nicht klar, ob überhaupt eine Guggen-Party stattfinden kann

Tatsächlich gab es keine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken, was die Kommunikation erleichterte. Bauchef Thomas Achermann erklärt:

«Zuerst war 2G Plus, jetzt ist alles offen.»

Lange war nicht klar, ob überhaupt Fasnacht stattfinden kann. Aber als es grünes Licht gab, ging der Vorverkauf zur Gugge-Party ab wie eine 1. August-Rakete. «Viele Tickets gingen nach Deutschland», wusste Thomas Achermann.

Die Stimmung war bestens, die Kostüme aufwändig gemacht, die Schminke dick aufgetragen. Martin Schmid, Präsident der Städtlefasnacht Laufenburg, brauchte ein einziges Wort für die Veranstaltung: «Tipptopp.»

Und die Musik? War von Vivaldi so weit weg wie Pluto von der Erde, also eher Krawalldi. Aber klang so, wie Fasnacht klingen sollte: laut und gerne ein bisschen schräg

