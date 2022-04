Laufenburg: Der Kindergarten Wasentor schliesst für immer

Laufenburg Auch über 300 Unterschriften stimmen den Stadtrat nicht um: Der Kindergarten Wasentor schliesst Die Frage um die Zukunft des Altstadt-Kindergartens hat im Städtchen hohe Wellen geschlagen. Nun hat der Stadtrat entschieden – und die Enttäuschung bei den Petitionsinitiantinnen ist gross. Sie fordern nun mehr Sicherheit auf dem Schulweg aus der Altstadt über die Kantonsstrasse bis zum nächsten Schuljahr. Dennis Kalt 06.04.2022, 05.00 Uhr

Der Kindergarten Wasentor schliesst mit Ende dieses Schuljahres. Die künftige Nutzung der Räumlichkeiten ist offen. hcw (29. März 2022)

Um die Zukunft des Kindergartens Wasentor wurde zuletzt heftig gerungen. Auf der einen Seite war da der Stadtrat, der in Erwägung zog, diesen zu schliessen und in jenem in der Vogtsmatte eine zweite Abteilung einzurichten. Auf der anderen Seite standen zwei junge Mütter, die eine Petition für den Erhalt lancierten und über 300 Unterschriften sammelten.