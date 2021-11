Delia Mayer, Ex-Tatort-Kommissarin, gastierte in der Kultschüür

Laufenburg Ex-Tatort-Kommissarin gastierte in der Kultschüür: Ansteckend – zum Glück im literarisch-musikalischen Sinn Nach 2017 ist Delia Mayer dieses Jahr zum zweiten Mal in der Kultschüür in Laufenburg. 2020 kam Corona dazwischen. Die international bekannte Schauspielerin und Musikerin erzählte am Samstag aus dem Leben von Mary Mallon, besser bekannt als Typhoid Mary. Peter Schütz Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Die Kultschüür Laufenburg und Delia Mayer haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Einerseits das kleine, fast schon familiäre Eventlokal im Fricktal, andererseits die international bekannte Schauspielerin und Musikerin, die als Tatort-Kommissarin Liz Ritschard 17 Kriminalfilme gelöst hat.

Und doch besteht eine Verbindung. 2017 trat Delia Mayer mit «Crime Songs» und der Kriminaltechnischen Kapelle in der Kultschüür auf – damals vor vollem Haus. Für 2020 hatte sie eine weitere Einladung von Kultschüür-Chef Martin Willi, doch daraus wurde nichts. «Wir hatten sie zwei Mal auf dem Programm, aber Corona kam dazwischen», blickte Willi am Samstag zurück. Der aus Sicht des Kulturbetriebs kein gewöhnlicher Samstag war, denn Delia Mayer trat mit einer Urauf­führung auf: «Typhoid Mary», eine musikalische Erzählung in Anlehnung an das Leben von Mary Mallon (1869–1938), wie es Jürg Federspiel im Roman «Die Ballade von der Typhoid Mary» erzählte.

Mary Mallon, so die Geschichtsschreibung, hatte als Kind eine Typhusepidemie auf einem Auswandererschiff überlebt. Obwohl Trägerin des Typhuserregers, erkrankte sie nicht daran – im Gegensatz zu den Personen, mit denen sie während der Überfahrt von Europa und in New York, wo das Schiff namens «Leibnitz» landete, Kontakt hatte.

Versuch gelungen, trotz spärlichen Besuchs

Delia Mayer komprimierte Jürg Federspiels 160 Seiten starkes Buch auf 70 spannende, ansteckende Minuten – ansteckend glücklicherweise nicht im biologischen, sondern literarisch-musikalischen Sinn. «Die Idee trage ich schon länger mit mir herum», verriet Delia Mayer, «lange vor Covid».

Ihr Unterfangen in der Kultschüür bezeichnete sie als «Versuch». Versuch gelungen, trotz des spärlichen Besuchs. Delia Mayer schaffte das Kunststück, eine Lebensgeschichte in ihre Einzelteile zu zerlegen, Passagen von der literarischen Vorlage zu lösen und das, was übrig blieb, wieder so zusammenzufügen, dass ein überzeugendes Ganzes daraus wurde.

Eine Atmosphäre von schwelender Ungewissheit

Was auch deshalb so gut funktionierte, weil sie mit dem Musiker Sha als Duo auftrat. Sein Beitrag bestand aus unaufdringlichen, dennoch prägnanten und eigenwilligen Improvisationen an Bassklarinette und Altsaxophon. Mal spielte er solo, mal begleitete er Delia Mayers Vortrag in gleichberechtigter Partnerschaft.

Er produzierte Töne, die an nebulöse Gegenden erinnerten, schuf eine Atmosphäre von einer schwelenden Ungewissheit und lauernder Bedrohung. Denn Typhoid Mary brachte den Tod mit, und die, die ihr zu nahekamen, endeten im Sarg. Keine leichte Kost, erst recht jetzt nicht, im Angesicht der vierten Coronawelle.

Ein Tisch mit einer grellen Lampe, daran Delia Mayer im langen Kleid, neben ihr Sha – mehr brauchte es nicht für dieses Kino im Kopf. Wenn Delia Mayer kühl, distanziert, in strengem Hochdeutsch erklärte, wieso Typhus sich ausbreiten und zu welchen Symptomen die Infektionskrankheit führen kann, konnte einem plötzlich die Frage «Wo ist das nächste Desinfektionsmittel?» durch den Kopf schiessen.

Sicheres Gespür – und singen kann sie auch

Als sie dann noch einen gewissen Herr Koch ins Spiel brachte, war der Sprung in die Gegenwart geschafft. Robert Koch, so Delia Mayer, sei Typhus «auf der Spur gewesen». Für ihn, vermutete sie, «wäre Typhoid Mary nur ein Todesengel im lyrischen Sinn gewesen».

Bei aller Ernsthaftigkeit des Themas: Delia Mayer rückte immer wieder die Verhältnisse zurecht. Sie erwies sich als Erzählerin mit einem sicheren Gespür für Dramatik, aber auch Komik. Ihre Mimik zeugte von Anteilnahme, gelegentlich auch Schrecken, ihre Stimme kitzelte die Essenz aus den Dialogen und Ereignissen. Und ja, singen kann sie auch.