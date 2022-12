Laufenburg: Der Bezug des Adlers ist für Februar 2023 geplant

Laufenburg «Adler»-Bezug steht für Ende Februar in Aussicht – und: «Das Interesse an den Wohnungen ist gross» Nach rund einem Jahr Standzeit wurde der grosse Baukran im Herzen der Laufenburger Altstadt demontiert – bei der «Adler»-Sanierung sehen die Bauarbeiten vor dem Abschluss. Für die Gastroräumlichkeiten im Erdgeschoss sowie die Wohnungen in den Obergeschossen ist das Interesse gross, noch aber sind keine Verträge unterschrieben. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Dienstagmorgen wurde der Kran vor der Liegenschaft Adler demontiert und abtransportiert. Hannes Burger

Er ragte über alle Gebäude auf dem Laufenburger Marktplatz in die Höhe. Nun hat die Firma Erne ihn demontiert und abtransportiert. Die Rede ist vom roten Baukran, der rund ein Jahr lang die Kulisse im Kern der Altstadt geprägt hat.

Im Dezember des letzten Jahres begannen die Sanierungsarbeiten am «Adler». Dass der Kran nun verschwunden ist, ist ein Zeichen dafür, dass sich die Bauarbeiten nun so langsam dem Ende entgegenneigen. So sagt denn auch Stadtschreiber II, Ivan Brigante:

«Die Bauarbeiten werden voraussichtlich gegen Ende Februar 2023 beendet sein. Ab dann werden voraussichtlich auch die Wohnungen bezugsbereit sein.»

Ursprünglich war geplant, dass der Bezug in die sanierte Liegenschaft im November 2022 stattfinden soll. Dass man nun dem Zeitplan mehrere Wochen hinterherhinke, hängt mit unerwarteten Herausforderungen der Baumeisterarbeiten zusammen. Hierzu zählt etwa Mehraufwand im Abbau des harten Granits im Untergeschoss oder Mehraufwand durch zusätzliche statische Massnahmen.

Bewusst noch keine Mietverträge abgeschlossen

Aufgrund von Anpassungen sowie der längeren Bauzeit kann auch der vorgesehene Kostenrahmen nicht eingehalten werden. «Wir gehen aktuell von einer Überschreitung von fünf bis zehn Prozent aus», sagt Brigante. Die Stadt rechnete 2020 noch mit Gesamtinvestitionen von gut vier Millionen Franken. Davon entfielen knapp 1,4 Millionen Franken auf den Kauf und gut 2,6 Millionen auf den Projektierungs- und den Baukredit.

Im Erd- und Untergeschoss weist die Liegenschaft auch nach Abschluss der Sanierung Räumlichkeiten für einen Restaurantbetrieb auf. Brigante sagt:

«Für das Restaurant gibt es ein grosses Interesse an möglichen Pächtern.»

Auch für die Wohnungen im 2. sowie im 3. Obergeschoss gebe es sehr viele Interessenten. Unter dem Dach sollen drei Wohnateliers entstehen. Im 2. Obergeschoss drei Wohnungen sowie ein 1,5-Zimmerstudio. Es wurden bis heute aber noch keine Mietverträge abgeschlossen und das ganz bewusst, wie Brigante sagt: «Die Unterzeichnung der Mietverträge erfolgt, sobald der Bezugstermin garantiert werden kann.»

Hinsichtlich der 213 Quadratmeter grossen Bürofläche im 1. Obergeschoss prüft der Stadtrat derzeit eine interne Nutzungslösung: die Unterbringung des Regionalen Sozialdienstes. Zu dieser Prüfung hat ihn der Souverän an der letzten Gemeindeversammlung verpflichtet. Begeistert davon ist der Stadtrat, aufgrund der mangelnden Diskretion der grossflächigen Büroräumlichkeiten und damit weiter einhergehenden Umbaukosten, allerdings nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen