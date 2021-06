Im Juni wird an der Gemeindeversammlung in Laufenburg über einen Kredit von 7,35 Millionen Franken für den dritten Teil der Werkleitungssanierung in der Altstadt Laufenburg abgestimmt. Die Bauarbeiten werden vermutlich im Frühjahr nächsten Jahres starten.

Simon Widmer 05.06.2021, 05.00 Uhr