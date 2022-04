Laufenburg: 327 Unterschriften für den Erhalt des Kindergartens

Laufenburg 327 Unterschriften geben Hoffnung: Petition gegen Kindergarten-Schliessung Wasentor ist eingereicht Am Donnerstag nahm Stadtschreiber Marco Waser die Petition von den Initiantinnen Stella Berg und Sonja Erne entgegen. Die Zukunft des Altstadt-Kindergartens steht bereits am kommenden Montag auf der Agenda der Stadtratssitzung – an dieser wird auch über die Petition diskutiert werden. Dennis Kalt 01.04.2022, 05.00 Uhr

Stella Berg (links) und Sonja Erne übergeben die Petition gegen die Schliessung des Kindergartens Wasentor an Stadtschreiber Marco Waser. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die Erwägung des Laufenburger Stadtrates, den Kindergarten Wasentor zu schliessen und stattdessen in jenem in der Vogtsmatte eine zweite Abteilung einzurichten, schlug im Städtchen hohe Wellen. Der Widerstand, der sich dagegen auftat, mündete schliesslich in einer Petition für den Erhalt des Kindergartens Wasentor.

Am Donnerstag nun übergaben die Initiantinnen Stella Berg und Sonja Erne die Petition an Stadtschreiber Marco Waser. Auf der Internetplattform «change.org» unterschrieben die Petition 226 Personen; davon, gemäss Angabe der Initiantinnen, 135 wohnhaft in Laufenburg. Zudem wurden handschriftlich weitere 192 Unterschriften gesammelt.

Über die zusammengekommenen 327 Unterschriften aus Laufenburg – sie entsprechen knapp neun Prozent der Bevölkerung – zeigen sich die Initiantinnen erfreut. Berg sagt:

«Sogar Bewohnerinnen und Bewohner aus der Altstadt, die keine Kinder haben, sind mit der Unterschriftenliste von Tür zu Tür gegangen.»

Erne doppelt nach: «Wir wären traurig, wenn der Stadtrat nun nicht auf die Petition eingehen würde.»

Bei der Übergabe der Petition informierte Waser die Initiantinnen darüber, dass der Kindergarten bereits an der Stadtratsitzung vom kommenden Montag auf der Agenda stehe. «Der Stadtrat wird die Petition diskutieren und eine Lagebeurteilung vornehmen», so Stadtammann Herbert Weiss auf Anfrage.

Die Ausgangslage ist eine andere wie 2019

Bereits 2019 stand der Kindergarten Wasentor auf der Kippe. Schulpflege und Schulleitung diskutierten seine Aufhebung und eine Integration in den Kindergarten Vogtsmatte. Damals kam eine Petition mit über 230 Unterschriften für den Erhalt zu Stande. Doch dieses Mal sei die Ausgangssituation eine andere, wie die ressortverantwortliche Stadträtin Rebecca Melton ausführt. Sie sagt:

«Im 2019 spielte auch noch die bauliche Situation der Hauptstrasse eine verstärkte Rolle in der Entscheidung, die Standorte nicht zusammenzuführen.»

Zudem konnten damals noch beide Standorte geführt werden, ohne dass Kindergartenkinder die Strasse überqueren mussten. Dazu wird es aber im nächsten Schuljahr definitiv kommen, da die Anmeldezahl in der Vogtsmatte die vorgeschriebene Kapazität von 25 Kindern pro Abteilung übersteigt – einige Kinder müssten also in den Kindergarten Wasentor ausweichen, sollte es nicht zur Zusammenlegung kommen.

Wünschenswert wäre es für die beiden Initiantinnen der Petition, wenn der Stadtrat beschliessen würde, die Zukunft des Kindergartens Wasentor an der Gemeindeversammlung zu traktandieren. Davon hält Weiss aber wenig. Denn: «Es würde wohl ein Präjudiz darstellen, wenn künftig alle schulischen Entscheide und Optimierungen, welche aufgrund von kantonalen Vorgaben gemacht werden – wie die jetzige Ressourcenzuteilung der Lehrpersonen –, vor die Gemeindeversammlung müssten», so Weiss.