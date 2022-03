Laufenburg: Petition fordert Erhalt des Kindergartens Wasentor

Laufenburg 190 Unterschriften in nur vier Tagen: Petitionäre fordern den Erhalt des Kindergartens Wasentor Kaum sind die Pläne des Stadtrates publik geworden, ab Schuljahr 2022/23 alle Kindergartenkinder der Kernstadt in die Einrichtung Vogtsmatte hinter dem Bahnhof schicken zu wollen, bildet sich massive Gegenwehr. Eine Onlinepetition findet im Netz grosse Unterstützung. Knackpunkt ist die Sicherheit auf dem Schulweg. Hans Christof Wagner 29.03.2022, 05.00 Uhr

Keine Aussicht auf Fortbestand? Der Kindergarten Wasentor in Laufenburg steht auf der Kippe. Hans Christof Wagner (24. März 2022)

Paukenschlag in Laufenburg: Der Stadtrat erwägt die Schliessung des Kindergartens Wasentor ab dem Schuljahr 2022/23. Alle Kindergartenkinder der Kernstadt sollen ab August den Vogtsmatte-Kindergarten hinter dem Bahnhof besuchen. Die Pläne aber haben binnen weniger Tage breite Opposition geweckt.

Eine auf der Internetplattform change.org aufgeschaltete Onlinepetition haben Stand Montagabend 190 Menschen unterschrieben.

Sicherer Schulweg ist der Knackpunkt

Schulstadträtin Rebecca Melton. zvg

Den Stein ins Rollen gebracht haben zwei Informationsanlässe des Stadtrates am Donnerstag in der Stadthalle – zuerst für die betroffenen Eltern, danach für die Allgemeinheit. Schulstadträtin Rebecca Melton warb um Zustimmung für die Zusammenlegung an einem Standort, betonte die kantonalen Hintergründe und unterstrich die aus Sicht des Stadtrates gegebenen Vorteile der Lösung – unter anderem modernere und grössere Räume, Synergien bei Förderung und Betreuung. Sie sagt:

«Wir haben positive Rückmeldungen erhalten, auch, weil die Verkehrspolizei vor Ort war und den Schulweg als sicher bewertet hat.»

Anders sehen das die Petitionäre. Auch bei ihnen steht der sichere Schulweg ganz oben bei den Argumenten – allerdings pro Erhalt Wasentor. Im Kindergartenalter von vier bis fünf Jahren sei die Kompetenz im Strassenverkehr noch nicht ausgeprägt genug, um die vielbefahrene Kantonsstrasse auf dem Weg in die Vogtsmatte sicher zu überqueren, wird argumentiert. Eltern-Taxis und damit noch mehr Autoverkehr seien die Folge.

Zudem sieht die Petition mit der Wasentor-Schliessung die Attraktivität der Altstadt leiden. Der Stadtrat handele damit seinem eigenen Nutzungs- und Entwicklungskonzept für die Altstadt, in deren Aufwertung er 20 Millionen Franken zu investieren bereit sei, zuwider, heisst es weiter. Für die Petitionäre steht fest:

«Kinder und junge Familien beleben und bereichern die Altstadt.»

Susanna Brogli Schoder. zvg

Eine Laufenburgerin, welche die Petition unterschrieben hat, ist Susanna Brogli Schoder. Sie sagt: «Kinder über die Kantonsstrasse zu schicken, ist ein No-Go.»

Das Argument des Stadtrates, mit der abgeschlossenen Sanierung der Strasse sei der Schulweg sicher und zumutbar geworden, sei nicht stichhaltig. Brogli Schoder unterstützt daher die Forderung des Elternrats der Burgmatt-Schule nach einer festen Über- oder Unterquerung der Kantonsstrasse.

Kinder müssen Kantonsstrasse in jedem Fall überqueren

Aber die Lage ist verzwickt. Melton verweist darauf, dass im neuen Schuljahr Kindergartenkinder die Kantonsstrasse in jedem Fall überqueren müssten – auch wenn der Kindergarten Wasentor offenbleibe. Denn die maximale Abteilungsgrösse in der Vogtsmatte wäre mit den 31, die ab Herbst dort erwartet werden, überschritten. 25 dürften es höchstens sein.

So müssten zwischen sechs und neun Kinder von dort ins Wasentor wechseln – und sich damit eben auch der Gefahr des Verkehrs aussetzen. Es wären aber weniger Kinder, als wenn der Wasentor-Standort geschlossen würde. Wie geht es weiter? Für den Stadtrat bleibt es beim beschlossenen Fahrplan. Melton sagt:

«Die Entscheidung über die Zentralisierung der Kindergarten-Standorte wird in einer der nächsten Stadtratssitzungen diskutiert und gefällt.»