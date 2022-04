Fricktal: Obstbauern atmen nach Frostnächten auf

Landwirtschaft Obstbauern atmen nach Frostnächten auf: Die Kirschenernte wird wohl top – nur Aprikosen gibt es kaum Vielerorts kämpften die Fricktaler Obstbauern mit Frostkerzen in ihren Anlagen gegen die Minusgrade Anfang April an ‒ mit Erfolg, wie sich jetzt zeigt: Bei den Äpfeln und Zwetschgen sieht es gut aus, bei den Kirschen erwarten die Experten gar eine hochwertige Ernte. Eine andere Frucht dagegen hat es hart getroffen. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Frostkerzen kämpfte Landwirt Andy Steinacher in Schupfart auf seinen Obstanlagen gegen den Frühjahrsfrost an. zvg (4. April 2022)

Die Landwirtinnen und Landwirte sind es gewohnt, dass sie zuweilen mitten in der Nacht auf ihren Obstanlagen stehen. So der Fall etwa in den Nächten vom 2. auf den 3. sowie den 3. auf 4. April dieses Frühlings, wo sie Tausende Paraffinkessel entzündeten. Dies, um bei Minusgraden ihre Blüten vor dem Kältetod zu schützen. Denn bei offenen Kirsch- oder Aprikosenblüten gibt es schon bei Temperaturen von minus 2 Grad Celsius beträchtliche Schäden.

Doch um zu erfahren, ob ihre Nachtschichten von Erfolg gekrönt waren, hiess es für die Landwirte bis vor kurzem: warten. Denn, so sagt Daniel Schnegg, Obstbau-Spezialist vom Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg:

«Erst im Nachblütefruchtfall, 15 bis 21 Tage nach der Blüte, sieht man genau, welche Früchte hängen bleiben und keine Frostschäden erlitten haben.»

Hingegen sei ein Abschätzen der Frostschäden während der Blütezeit, wenn überhaupt, nur sehr ungenau möglich.

Gute Aussichten für Kirschen, Äpfel und Zwetschgen

Rund 1000 Frostkerzen Anfang April aufgestellt hat Landwirt Andy Steinacher aus Schupfart, der den Verband der Aargauer Obstproduzenten präsidiert. Die harten Nächte mit dem Einheizen der Obstanlagen haben sich für ihn ausgezahlt. Steinacher sagt:

Andy Steinacher, Präsident des Verbandes der Aargauer Obstproduzenten. Alex Spichale (1. Juli 2021)

«Bei Kirschen, Zwetschgen und Äpfeln haben wir einen Vollertrag.»

Ein Glück sei gewesen, dass die Bäume abtrockneten, bevor die Frostnacht einkehrte. Dort, wo hingegen noch Schnee lag, führte die Verdunstungskälte zu noch tieferen Temperaturen in den Anlagen.

Anders sieht es bei den Aprikosen aus, bei denen Steinacher mit einem Ausfall von rund 80 Prozent rechnet. Ähnlich tönt es bei Obstbau Bründler in Wittnau. «Bei den Kirschen und Äpfeln sieht es gut aus. Bei den Aprikosen geht es in Richtung Totalverlust», sagt Astrid Bründler.

Gemäss Schnegg haben die Aprikosen in der Region durch den Frost am meisten gelitten. Dies, weil die Vegetation bei dieser Fruchtart am weitesten fortgeschritten und diese dadurch frostanfälliger war. Schnegg sagt zu den Aprikosen: «Auch wo geheizt wurde, konnten die Frostschäden nicht voll verhindert werden.»

Mit einem blauen Auge davongekommen

Zwar hinterlässt der Ausfall bei den Aprikosen bei Steinacher einen «schalen Nachgeschmack». Doch insgesamt sei er mit einem blauen Auge davongekommen. Er sagt:

«Ich bin ein Berufsoptimist und erfreue mich an dem, was ich habe, statt mich über das zu ärgern, was ich nicht habe.»

Auch bei Astrid Bründler ist die Freude, mit einer schönen Bluescht durch den Frühling gekommen zu sein, grösser, als der Frust über den drohenden Totalausfall bei den Aprikosen. Denn angesichts der Natur und mit welchen Wetterkapriolen sie sich in den letzten Jahren gezeigt habe, müsse man auch ein wenig demütig sein.

Bründlers erfreuen sich auch immer wieder an der Dorfbevölkerung. Etwa, wenn im Frühling die Wetterprognosen Frostnächte vorhersagen und Einwohnerinnen und Einwohner fragen, ob sie beim Aufstellen der Frostkerzen helfen können. «Diese Solidarität zu erfahren, ist etwas Schönes», sagt Astrid Bründler.

Rund 15’000 Franken Ausgaben durch den Frost

Rund 15’000 Franken hat Steinacher zum Frostschutz auf seinen Obstanlagen Anfang April in die Hand genommen. Für die Ernte der Früchte betreibe er einen hohen Aufwand, für den er auch finanziell infolge der gestiegenen Düngemittel- oder Dieselpreise tiefer in die Tasche greifen müsse. Er sagt:

«Wir fordern daher, dass unsere Produkte von den Grossabnehmern auch dementsprechend honoriert werden.»

Denn auch dieses Jahr sieht es gemäss Schnegg wieder nach einer qualitativ hochwertigen Ernte bei den Kirschen aus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen