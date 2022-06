Postauto schlägt Bus: Schweizer ÖV im Ländervergleich top

Ländervergleich Schnell, pünktlich und flächendeckend: Das Posti fährt dem deutschen Bus den Rang ab Der ÖV-Vergleich zwischen dem Fricktal und dem grenznahen Deutschland zeigt: Das Schweizer Angebot ist zwar teurer, dafür aber um Längen besser und komfortabler. In Südbaden sind vor allem in den Schulferien ganze Ortschaften vom Nahverkehr abgeschnitten, auch das 9-Euro-Ticket ändert daran nichts. Markus Vonberg Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Von Wegenstetten aus verkehren Gelenkbusse. Sie verfügen über 43 Sitz- und 104 Stehplätze. Bild: Markus Vonberg

Deutschland hat derzeit ein extrem preisgünstiges öffentliches Nahverkehrsangebot. Reisende können seit 1. Juni ein Vierteljahr lang bundesweit für monatlich neun Euro alle öffentlichen Nahverkehrsbahnen und -busse nutzen.

Ein Schweizer fährt mehr als doppelt so viel Zug wie ein Deutscher

Das Gegenbeispiel ist die Schweiz. Hier waren Fahrten im öffentlichen Verkehr im Vergleich zu Deutschland schon immer relativ teuer. Dennoch fährt bislang eine Schweizerin oder ein Schweizer mit durchschnittlich 2463 Kilometern im Jahr doppelt so viel Zug wie ein Deutscher oder eine Deutsche mit 1157 Kilometern.

Die Akzeptanz des öffentlichen Nahverkehrs ist wohl nicht nur eine Frage des Preises, sondern auch des Angebots und der Qualität. Hier punktet die Schweiz mit einem der dichtesten Bahn- und Busverkehrsnetze der Welt. Es gilt als schnell und pünktlich.

Wir machen die Probe aufs Exempel und vergleichen auf beiden Seiten des Hochrheins Zug- und Busverbindungen an zwei ausgewählten Beispielen. Der Vergleich: Start und Ziel nicht an zentraler Lage Todtmoos (1950 Einwohnende) und Wegenstetten (1040 Einwohnende) befinden sich beide in keiner zentralen Verkehrslage. Der Kur- und Wallfahrtsort Todtmoos liegt im äussersten Westen des Landkreises Waldshut am oberen Tal der Wehra, Wegenstetten im oberen Möhlintal an der Grenze zum Kanton Baselland.

28 Minuten für 25 Kilometer

Für unseren exemplarischen Vergleich suchen wir vom Busbahnhof Todtmoos aus Verbindungen mit Zug und Bus in den nördlichsten Laufenburger Stadtteil Rotzel (520 Einwohnende). Von Wegenstetten-Oberdorf wollen wir nach Hottwil (250 Einwohnende), Ortsteil von Mettauertal. Mit dem Auto braucht man für die 22 Strassenkilometer von Todtmoos nach Rotzel 25 Minuten. Wegenstetten und Hottwil sind 25 Kilometer voneinander entfernt, der Routenplaner gibt für die Strecke 28 Minuten an.

Wie lange dauert es jeweils mit Zug und Bus? Und wie oft am Tag können öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden? Als Referenztag haben wir den Dienstag, 31. Mai, gewählt – unter der Woche und ausserhalb der Schulferien, das Neun-Euro-Ticket gilt noch nicht. Die Fahrplan-App der Deutschen Bahn gibt acht Möglichkeiten an, an diesem Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Todtmoos nach Rotzel zu reisen.

Ein Linienbus der Südbadenbus AG fährt am Busbahnhof in Todtmoos ab. Bild: Andreas Böhm

Der erste Bus fährt um 6.21 Uhr am Busbahnhof Todtmoos ab, der letzte knapp zehn Stunden später um 16.09 Uhr. Die Fahrzeiten und auch die Routen differieren stark. Am flottesten geht es um 11.26 Uhr mit der Buslinie 7320 durchs Wehratal nach Brennet, von dort weiter mit der Regionalbahn 35 zum Bahnhof Laufenburg-Ost, wo auf die Buslinie 7325 umgestiegen wird. Läuft alles fahrplanmässig, kommt der Reisende nach einer Stunde und 36 Minuten sowie zwei Umstiegen um 13.02 Uhr in Rotzel an. 44 Kilometer hat er dann zurückgelegt, davon etwa 30 mit dem Bus.

Es gibt drei Routen, um die Strecke von Todtmoos nach Rotzel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Es sind immer mindestens zwei, manchmal drei Umstiege notwendig. Die Reisezeit kann, inklusive Wartezeiten bei den Umstiegen, bis zu drei Stunden und fünf Minuten betragen. Bei den Bussen um 8.16 Uhr und 10.35 Uhr ab Todtmoos verlieren die Reisenden unterwegs so viel Zeit, dass sie zur selben Zeit in Rotzel ankommen wie Passagiere, die erst die jeweils nachfolgende Reisemöglichkeit genommen haben.

Deshalb kann von Todtmoos aus Rotzel täglich nur sechsmal mit dem öffentlichen Nahverkehr erreicht werden: um 11.21 Uhr und um 16.50 Uhr mit Bus und Bahn über St. Blasien und Waldshut, um 8.54 Uhr und um 13.01 Uhr mit Bus und Bahn mit Umstieg in Brennet, um 16.01 Uhr mit dem Bus über das Wehratal und Bad Säckingen, um 17.53 Uhr mit Bus über den Hotzenwald und Bahn ab Bad Säckingen.

Die Fahrt von Wegenstetten nach Hottwil

Und wie sieht es in der Schweiz aus? Von Wegenstetten aus haben Reisende werktäglich nicht weniger als 25-mal die Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Strecke nach Hottwil zurückzulegen. Das erste Postauto verlässt die Haltestelle Oberdorf um 4.50 Uhr, das letzte 16 Stunden später um 20.50 Uhr. Je nach Passagieraufkommen verkehren die Postautos im Stunden- oder Halbstundentakt.

Übersichtlich: Fahrplan und Streckenplan am Wartehäuschen des Bushaltepunkts Hottwil-Wendeplatz. Bild: Markus Vonberg

Doch das ist nicht der einzige Unterschied. Alle Wegenstetter Postautos enden am Bahnhof Möhlin, der als lokales Umsteigezentrum auf andere Postauto- und Zuglinien dient. In Möhlin können Reisende in die stündlich von Basel nach Laufenburg verkehrende S1 wechseln. Vom Bahnhof Laufenburg – ebenfalls lokales Umsteigezentrum – fährt stündlich oder bisweilen sogar halbstündlich die Linie 142 ins Mettauertal nach Hottwil. Diese Verbindung besteht 21-mal täglich zwischen 6.34 und 21.37 Uhr.

Alternativ bietet sich zu bestimmten Zeiten in Möhlin der Umstieg in Richtung Rheinfelden an, um mit anderen Postauto- und Zugverbindungen Hottwil zu erreichen. Die Reisezeit beträgt über Laufenburg in der Regel eine Stunde und 34 Minuten, beim Umweg über Rheinfelden und Brugg neun Minuten länger. Mit der letzten Verbindung des Tages ist man zwei Stunden und 13 Minuten unterwegs.

Nahverkehr könnte links und rechts des Rheins ähnlich gut funktionieren

Für die Strecke von Brennet nach Laufenburg-Ost benötigt die Regionalbahn 14 Minuten, für die parallel verlaufende Strecke Möhlin-Laufenburg braucht die S1 15 Minuten. Die Züge der deutschen Regionalbahn verkehren sogar wesentlich häufiger als die auf der Schweizer Parallelstrecke – wobei berücksichtigt werden muss, dass es sich bei dieser um eine Nebenstrecke mit Sackbahnhof handelt und alternierend eine S1 nach Frick fährt.

Das Fazit: Im Verbund aus Bus und Zug kann die Reisestrecke in beiden Fällen in einer ähnlichen Zeit bewältigt werden – Todtmoos-Rotzel in 96 Minuten, Wegenstetten-Hottwil in 94 Minuten. Dies klappt diesseits des Rheins 18-mal, jenseits nur einmal täglich. Der Nahverkehr auf der deutschen Seite fährt nicht nur seltener, Reisende sind mit ihm in der Regel auch viel länger unterwegs.

Postautos fahren gegenüber den deutschen Bussen in kürzerer Taktung

Den Unterschied im öffentlichen Nahverkehr machen besonders die Busse und Postautos aus. Die gelben Postautos fahren öfter und in kürzerer Taktung als die roten deutschen SBG-Busse. Auch kleine Orte werden in der Schweiz regelmässig mehrmals am Tag angefahren. Dies gewährleistet auch in der Fläche ein attraktives verlässliches Nahverkehrsangebot, auch während der Schulferien. Im Deutschen hingegen schrumpft das ohnehin geringere Transportangebot in der schulfreien Zeit weiter zusammen.

Preisvergleich auf beiden Rheinseiten Von Todtmoos nach Rotzel für 3,75 Euro: Im Kreis Waldshut gelten die Tarife des Waldshuter Tarifverbunds. Er umfasst den gesamten Landkreis mit 1130 Quadratkilometern und 32 Gemeinden und ist in sechs Tarifzonen eingeteilt. Der Preis für einen für Bus wie Bahn gültigen Fahrschein bemisst sich an der Zahl der Zonen, in denen man sich bewegt. Es gibt drei Routen, um die Strecke von Todtmoos nach Rotzel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Neben derjenigen durchs Wehratal führt eine zweite mit dem Bus über Herrischried und Rickenbach nach Bad Säckingen und von dort weiter mit dem Zug nach Laufenburg. Eine dritte Strecke führt den Reisenden mit dem Bus zuerst nach St. Blasien, von dort mit dem Bus weiter nach Waldshut und von dort mit dem Zug nach Laufenburg. Das letzte Wegstück nach Rotzel wird immer mit der Buslinie 7325 zurückgelegt. Je nach gewählter Route umfasst eine Fahrt zwei oder drei Tarifzonen. Für eine Einzelfahrt von Todtmoos nach Rotzel bezahlt ein Erwachsener 3,75 Euro respektive 4,80 Euro, ein Kind 2 Euro beziehungsweise 2,50 Euro. Die 24 Stunden gültige Tageskarte kostet 7,50 Euro für eine oder zwei Zonen sowie 9,60 Euro für das gesamte Netzgebiet. Ein Fahrschein kann von einem Erwachsenen und maximal zwei beziehungsweise allen eigenen Kindern genutzt werden. Von Wegenstetten nach Hottwil für 18,70 Franken: Das Fricktal gehört zum Tarifverbund Nordwestschweiz, der 1100 Quadratkilometer und 163 Gemeinden umfasst. Das Gebiet ist in 50 Zonen eingeteilt. Einzelbilletts werden für Fahrten mit Postauto, Zug und S-Bahn über Kurzstrecken für eine bis acht Zonen ausgegeben. Die Strecke von Wegenstetten nach Hottwil umfasst neun Zonen, weshalb eine Tageskarte nötig wird. Sie kostet für Erwachsene 18,70 Franken und für Kinder 12,10 Franken und ist im ganzen Verbund unbeschränkt bis um 5 Uhr des Folgetags für beliebig viele Fahrten gültig. Eine Einzelfahrt über acht Zonen kostet 14,80 Franken für Erwachsene und 7,40 für Kinder. (von)

