Matthias ist raus bei Die Bachelorette

Spielte er in den vergangenen Folgen noch eher eine Nebenrolle, rückte sich Matthias nun in der vierten Folge der 3+-Kuppelshow gleich selbst in den Fokus der Bachelorette: Der 22-jährige Kaiseraugster gestand Yuliya seine Liebe – und, dass er auch auf Männer steht. Am Ende war beides vergebens.

Hans Christof Wagner 17.05.2022, 05.00 Uhr