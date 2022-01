Daniel Schwarz: Er schafft Kreiselkunst – und noch viel mehr

Kunst Wer im Aargau-Kreisel fährt, kennt seine Werke: Der Fricktaler Daniel Schwarz schafft Tierskulpturen – und noch viel mehr Daniel Schwarz hat grosse Tiere für Verkehrskreisel im Fricktal und weit darüber hinaus geschaffen. Sein bekanntestes Werk ist der Plateosaurier in Frick. Aber der Eisenplastiker aus Effingen kann noch mehr – zum Beispiel Skulpturen, Bilder, Kunst am Bau, Bronzeguss. Peter Schütz Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

In der Werkhalle von Daniel Schwarz in Effingen hängt ein Nashornkopf an der Wand – aus Eisen natürlich. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Daniel Schwarz hat ein Herz für Tiere. «Ich bin ein Tier-Fan», sagt er, «schon immer gewesen.» Deshalb liegt es ihm im Blut, sie in Metall nachzubilden. In der Nordwestschweiz sind ein paar eindrückliche Beweise seiner Passion zu sehen: Auf dem Kreisel beim Autobahnzubringer in Frick ein 4,5 Meter hoher Plateosaurier, beim Gasthaus zur Post in Bözen ein auf den Hinterbeinen stehendes Pferd, unweit davon beim Gasthaus zum Bären ein sich aufbäumender Bär.

Sein wohl bekanntestes Werk: Beim Autobahnzubringer in Frick steht ein lebensgrosser Saurier von Daniel Schwarz. André Albrecht

Einen Elefanten hat er schon nach Zürich transportiert, in Ascona schleicht ein Panther herum, für eine Verkehrsinsel in Holderbank hat er einen 2,5 Meter hohen Ammoniten geschaffen. Und in der Ausstellungshalle bei ihm zu Hause in Effingen ragt der Kopf eines Nashorns aus der Wand.

Insekten kann er auch: Die Hornisse in Hornussen stammt von ihm, ebenso die Libelle in Niederrohrdorf mit einer Flügelspannweite von vier Metern. Hergestellt hat er sie aus verzinktem Eisen.

Ein Allrounder, der alles kann

Die Aufträge haben ihm viel gebracht, resümiert er, «ich bin plötzlich in den Kreisel-Markt geraten». Den Kreisel-Markt hat er noch mit zwei weiteren, für ihn untypischen Motiven bereichert: die Smileys in Sisseln und die aufgeschnittene Paprika in Birmenstorf.

Doch was heisst untypisch: Daniel Schwarz ist ein Allrounder, einer, der alles kann. Egal, ob gross oder klein, rund oder kantig, figürlich oder abstrakt, zweckgebunden oder völlig losgelöst von den Vorstellungen anderer Leute: Das Werk des gelernten Hufschmids passt in keine Schublade hinein. Ist eigenständig, tiefgründig, verschmitzt, vor allem aber gutes Handwerk gepaart mit einem Sinn für Anatomie.

Mit Auftragsarbeiten hielt er sich über Wasser

Sein Arbeitsgebiet umfasst Eisenplastiken, Skulpturen, Bilder, Kunst am Bau, Bronzeguss. Sein bevorzugtes Material: Eisen. In der Werkstatt von Daniel Schwarz (54, verheiratet mit Marie-Theres) dominieren zurzeit zwei mächtige Halbringe aus Eisen. Sie werden nach ihrer Fertigstellung um einen Baumstamm gelegt und mit einer sitzenden Figur ergänzt – eine Auftragsarbeit von privater Hand.

Es muss nicht immer riesig sein: Daniel Schwarz an einem Werk mit kleinem Pferd. Peter Schütz

Aufträge haben ihm während der ausstellungsfreien Coronazeit geholfen, sich über Wasser zu halten. Von alleine sind sie nicht zu ihm gelangt. «Hinausgehen ist wichtig», sagt er. Was es sonst noch braucht: Flexibilität und Vielseitigkeit.

Hinzu kommt ein gutes Netzwerk, dem auch Architekten und Gartenbauer angehören. Offenbar geniesst Daniel Schwarz deren Wertschätzung, denn die Büez geht ihm nicht aus.

Ein Welttheater, das aus den Fugen gerät

Seine Werkstatt ist gut eingerichtet: mehrere Schweissgeräte und Maschinen, um Metall zu bearbeiten; viel Werkzeug; drei Tische, an einer Wand über zwei Meter lange Eisenteile, draussen ein Haufen Schrott, den er zu günstigen Konditionen erworben hat. Damit betreibt er eine Art Kunst-Recycling. Was sonst wieder im Schmelzofen verschwindet, wird von ihm mit einem philosophischen Ansatz aufgewertet.

Daniel Schwarz' Werk beschränkt sich nicht auf Tiere: hier das «Welttheater» mit einer Figur auf einem Eisenring. Peter Schütz

Die Figuren, die er herstellt, reflektieren die menschliche Existenz. Sie stehen auf Ketten oder Kugeln, halten sich an den Händen, versuchen, das Gleichgewicht zu halten, tanzen auf engem Raum, ringen miteinander, bewegen sich am Rand eines Gefässes – das auch mal eine Feuerschale sein kann – oder sitzen gedankenverloren einfach nur da.

Daniel Schwarz hat so ein Welttheater geschaffen, das plötzlich aus den Fugen geraten kann. Aber das Eisen hält alle und alles zusammen, verbindet sämtliche Komponenten, zeugt von Achtsamkeit und Respekt.

Aufgewachsen in Effingen, war Daniel Schwarz von 1984 bis 1987 auf Wanderjahren im Film- und Bühnenbau. 1994 eröffnete er sein «Iron-Art»-Atelier in Effingen.

