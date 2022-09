29. Ausgabe des Fricktaler Blues Festivals kommt nach Frick

Festival Künstlerinnen und Künstler zum Greifen nah: Frick wird wieder zum Zentrum des Blues Im Kulturlokal Fricks Monti findet Ende Monat die 29. Ausgabe des Fricktaler Blues Festivals statt – mit gleich zwei Konzertabenden. Höhepunkte am Donnerstag, 29. September, werden die Auftritte zweier Gitarristinnen sein: Vanesa Harbek aus Argentinien und Vanja Sky aus Kroatien, jeweils mit Band. 08.09.2022, 05.00 Uhr

Im Kulturlokal Fricks Monti findet das Fricktaler Blues Festival statt, mit dabei ist Blues Caravan. Das sind Katie Henry, Will Jacobs und Ghalia Volt. zvg

Zum Herbstbeginn ist es wieder so weit: Am Mittwoch, 28., und Donnerstag, 29. September, um jeweils 20.15 Uhr findet das älteste Blues Festival der Schweiz zum 29. Mal auf der Bühne von Fricks Monti statt – dieses Jahr wieder als zweitägiger Event.

Bereits zum neunten Mal ist der Blues Caravan zu Gast im «Monti». Üblicherweise ist der Caravan im Frühling im «Monti» zu erleben. Coronabedingt hat das Programmteam beschlossen, ihn in das 29. Fricktaler Blues Festival zu integrieren und am Mittwoch, 28. September, auftreten zu lassen.

Aufstrebende Talente sorgen für frische Vibes: Zu erleben sind Katie Henry und Will Jacobs, beide aus den USA, sowie die Belgierin Ghalia Volt mit Band.

Vanja Sky wird am Donnerstag, 29. September, in «Fricks Monti» spielen. zvg

Zwei Gitarristinnen stehen im Fokus

Der Abend von Donnerstag, 29. September, steht im Zeichen zweier Gitarristinnen: Vanesa Harbek mit Band (Argentinien/Deutschland) und Vanja Sky mit Band (Kroatien/Deutschland). Harbek ist die argentinische Blues-Queen. Die Kombination aus Gitarre und Trompete, die sie spielt, ist nicht oft zu finden. In Argentinien, und nur dort, kann solch eine Melange entstehen.

Sky hat bereits 2018 auf der «Monti»-Bühne ihr Début gegeben und ist den damaligen Konzertbesucherinnen und -besuchern bestimmt noch in Erinnerung. Dem Blues wird bekanntlich ein gewisses Mass an Spiritualität nachgesagt und die Geschichte der kroatischen Musikerin passt da perfekt. Die gelernte Konditorin verbrachte ihre Wochenenden gerne in der «American Bar» im kroatischen Küstenstädtchen Umag, wo sie eines Abends einem regional bekannten Blues-Gitarristen begegnete und von seinem Spiel augenblicklich verzaubert wurde.

So sehr, dass sie ihn persönlich aufgesucht und dazu bewogen hat, ihr Gitarrenlehrer zu werden. Innerhalb von wenigen Jahren wuchs Vanja Sky zu einer der bedeutendsten jungen Musikerinnen Europas heran.

Es sind noch Billette für alle Abende erhältlich

Alle Bands, die am Fricktaler Blues Festival in «Fricks Monti» auftreten, sind für das Publikum zum Greifen nah. «Die Nähe zwischen Musikern und Zuschauerinnen und Zuschauern, die intime und gediegene Atmosphäre mit 177 Sitzplätzen – all das zeichnet unser Festival aus», sagt Veranstalter Philipp Weiss.

Wer will, könne die Musikerinnen und Musiker nach dem Gig an der Bar treffen und sich zum Beispiel eine CD oder Vinylplatte signieren lassen. Vor dem Konzert wird das Publikum aus der Küche von «Fricks Monti» verwöhnt. Eine Tisch- und Billettreservation ist empfohlen. Der Vorverkauf läuft über die Website des Kulturlokals oder an der Bar von «Fricks Monti». Es sind noch Tickets für alle Abende erhältlich.

Die «Fricks Monti»-Betreiber Philipp Weiss und Martina Welti organisieren das Fricktaler Blues Festival seit 1993. Nadine Böni (28. September 2018)

Festival findet bereits seit 1993 statt

Bereits seit 1993 holen Philipp Weiss und Martina Welti gestandene Blues-Grössen und Nachwuchskünstlerinnen und -künstler aus der ganzen Welt nach Frick. Zu Gast ist jeweils die Elite der Schweizer Blues-Szene, aber auch international bekannte Grössen.

Highlights bei den internationalen Künstlern waren in den vergangenen Jahren: Jennifer Batten, Snowy White, Billy Cobham, Oscar Klein, Louisiana Red, Ford Blues Band, Albie Donnelly, R. J. Mischo, Homesick James, Fillmore Slim, Arthur Williams, Sugar Blue, Larry Garner, Todd Wolfe, The Blues Band, Bugs Henderson, Aynsley Lister, Climax Blues Band, Bernard Allison, The Holmes Brothers, Lucky Peterson und viele mehr.