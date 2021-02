Kriminaltourismus Mit Einbrüchen in der Schweiz wollte er sich sein Einkommen aufbessern – nun wird der Rumäne des Landes verwiesen Wegen bandenmässigen und gewerbsmässigen Diebstahl verurteilt das Bezirksgericht Laufenburg den 34-jährigen Beschuldigten zu drei Jahren Haft, die Hälfte davon zur Bewährung. Insgesamt erbeutete der Täter Bargeld und Wertgegenstände über 66’000 Franken. Dennis Kalt 19.02.2021, 05.00 Uhr

Das Bezirksgericht verwies einen Kriminaltouristen des Landes, der mehrmals im Fricktal in Liegenschaften eingebrochen war. Bild: Getty Images

Als Chauffeur verdiente der zweifache Familienvater aus Bukarest knapp 600 Euro. Das gleiche Salär steuerte seine Frau in einem Nagelstudio arbeitend zum Budget bei. Dass damit eine vierköpfige Familie selbst in Rumänien nur schwer über die Runden kommt – «zum Überleben reicht es» –, sagte der 34-Jährige am Donnerstag vor dem Bezirksgericht in Laufenburg.

Insgesamt stehen zwölf Diebstähle im Raum

Dort musste er sich als Beschuldigter unter anderem wegen gewerbsmässigen und bandenmässigen Diebstahls verantworten. Zur Last legt ihm die Staatsanwaltschaft, insgesamt elf Einbruchsdiebstähle und einen Einschleichdiebstahl mit Mittätern begangen zu haben. Die Staatsanwältin sagte:

«Die Einbrüche wurden vom Beschuldigten organisiert und geleitet.»

Der Deliktsbetrag der Taten wird mit rund 66’000 Franken ausgewiesen.

Der Beschuldigte habe damit die Diebstähle als «eine Art Beruf» ausgeübt, mit der Absicht, ein Erwerbseinkommen zu erzielen. Für seine Taten forderte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von drei Jahren sowie einen Landesverweis von 15 Jahren.

Tresor des Fricker Campingplatzes aufgebrochen

Gemäss Ermittlungen hatte es der Beschuldigte bereits im Sommer 2011 auf den Campingplatz in Frick abgesehen. Dort sollen er und zwei Mittäter das Fenster des Hauptgebäudes mit Werkzeug zum Bersten gebracht, einen Tresor entwendet und diesen unter einem in der Nähe befindlichen Obstbaum aufgebrochen haben. Insgesamt belief sich der Deliktsbetrag auf knapp 22’000 Franken – Kehrichtmarken der Gemeinde Frick inklusive. Am gleichen Wochenende soll sich der Beschuldigte in Gipf-Oberfrick mit einem Flachwerkzeug über ein Kellerfenster Zugang in ein Einfamilienhaus verschafft haben. In ein anderes Einfamilienhaus soll er sich über eine offene Sitzplatztür eingeschlichen haben.

Von einem seiner Mittäter, der ermittelt werden konnte, wird der Beschuldigte belastet. Er jedoch gab bei der Einvernahme an, den Belastungszeugen nicht zu kennen. Für die Staatsanwaltschaft ist dies aber unglaubwürdig, da der Beschuldigte und der Mittäter von der Polizei im Sommer 2011 anlässlich einer Kontrolle zusammen im Auto gesehen worden waren.

Die zweite Einbruchsserie, an der Beschuldigte beteiligt gewesen sein soll, ereignete sich im Januar 2015. Hier kam es zu insgesamt acht Einbruchsdiebstählen im Bündnerland. Neben einer DNA-Spur des Beschuldigten, welche die Polizei an einem Tatort sicherte, belastete abermals ein Mittäter den Beschuldigten, an der Serie beteiligt gewesen zu sein.

Polizei erwischt den Täter in flagranti auf einem Weingut

Verhaften konnte die Polizei den Beschuldigten schliesslich im Kanton Genf, als sie ihn im Mai 2020 in flagranti auf einem Weingut erwischte.

In ihrem Plädoyer führte die Verteidigerin an, dass die Belastungsaussagen der Mittäter gegen ihren Mandanten nicht verwertbar seien. Dies, weil die Möglichkeit zur Konfrontation der beiden Belastungszeugen dem Beschuldigten nicht gegeben war. So könne ihr Mandant nur wegen zweier Fälle, jenem mit dem DNA-Treffer und jenem, bei dem er verhaftet wurde, schuldig gesprochen werden. So forderte die Verteidigerin denn auch lediglich eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten sowie einen Landesverweis von fünf Jahren.

Das Bezirksgericht verurteilte den Beschuldigten schliesslich zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren, die Hälfte davon bedingt mit einer Probezeit von fünf Jahren sowie zu einem Landesverweis mit einer Dauer von zehn Jahren. Den Behörden sei es unmöglich gewesen, die Belastungszeugen aufzufinden und für eine Befragung in die Schweiz zu bringen, so Gerichtspräsident Beat Ackle. Generell habe sich das Gerichtsgremium den Ausführungen der Staatsanwaltschaft angeschlossen. Dazu gehört auch das Motiv, aus dem Deliktsgut Einnahmen zu erzielen, um die Lebenssituation zu verbessern. Ackle sagte zu dem Beschuldigten:

«Sie nehmen die Erfahrung mit, dass es sich als Kriminaltourist nicht lohnt.»