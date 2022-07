2000 Franken Belohnung: Stein sucht nach den Einbrechern

Kriminalität Stein reagiert auf Einbruch ins Gemeindehaus: 2000 Franken sollen helfen, die Täterschaft dingfest zu machen Die Gemeinde Stein möchte den Einbruch ins Gemeindehaus mit massiven Sachbeschädigungen unbedingt aufgeklärt haben. Dazu hat sie jetzt eine Belohnung ausgesetzt. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Kantonspolizei oder in der Gemeindekanzlei melden. Hans Christof Wagner 26.07.2022, 14.45 Uhr

Bild der Verwüstung: So sah es in den Räumen der Gemeindeverwaltung nach dem Einbruch aus. zvg

Die Wortwahl des Gemeinderates lässt es an Deutlichkeit nicht fehlen. In den jüngsten amtlichen Nachrichten Steins heisst es: «Für den Gemeinderat hat die Ergreifung der Verbrecher einen hohen Stellenwert. Deshalb wird von der Gemeinde Stein für Hinweise, welche zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung der Straftäter führen, eine Belohnung von 2000 Franken ausgesetzt.»

Täterschaft steigt übers Kellerfenster ein

Auch zehn Tage nach der Tat steht die Gemeinde Stein noch immer unter Schock. Was war passiert? Wohl über das Wochenende vom 16.und 17. Juli hatten sich Unbekannte über ein Kellerfenster Zugang zum Gemeindehaus, in dem sich auch ein Posten der Regionalpolizei Unteres Fricktal befindet, verschafft. Mitarbeitende stiessen am darauffolgenden Montag auf ein Bild der Verwüstung.

Bürotüren und Schranktüren waren mit Gewalt aufgebrochen worden. Zwei Tresore wurden massiv beschädigt, konnten von der Täterschaft jedoch nicht geöffnet werden.

Tablets, Fotoapparat und Armbanduhren gestohlen

Neben den massiven Sachbeschädigungen hat die Gemeindeverwaltung auch den Diebstahl von zwei Tablets, einem Fotoapparat und zwei Armbanduhren zu beklagen. Der Wert des Diebesgutes halte sich zwar in Grenzen, bilanziert der Gemeinderat. Jedoch sei der angerichtete Sachschaden durch exzessive Gewaltausübung enorm. So ist sich der Gemeinderat sicher:

«Die Beseitigung der Schäden und die Umsetzung präventiver Sicherheitsmassnahmen werden das Gemeindepersonal und externe Fachleute noch einige Zeit beschäftigen.»

Die Unbekannten brachen auch Türen auf. zvg

Wer Hinweise zur Täterschaft oder sonstige sachdienliche Hinweise machen kann, ist gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau in Verbindung zu setzen: Telefon 062 886 88 88. Bei der Gemeindeverwaltung ist Gemeindeschreiber Sascha Roth der Ansprechpartner für Informationen aus der Bevölkerung. Er ist per Telefon unter 062 866 40 00 erreichbar und per E-Mail unter sascha.roth@gemeinde-stein.ch.