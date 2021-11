Fricktal: Polizei gibt Tipps zum Wohnungsschutz vor Einbrechern

Kriminalität Frühe Dämmerung lockt Einbrecher an: Das sind die wichtigsten Tipps der Polizei Die Kapo stellt seit der Zeitumstellung einen sprunghaften Anstieg von Wohnungseinbrüchen fest. Mit deren fünf kam das Fricktal bisher relativ glimpflich davon; in der Region Brugg ereigneten sich doppelt so viele. Das beste Mittel gegen Einbrecher ist Licht, so die Polizei. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Die Regionalpolizei Oberes Fricktal stellte 2020 einen Anstieg von Einbruchsdiebstählen um 9,5 Prozent fest. Symbolbild: Getty Images

Mit der Umstellung auf Winterzeit steigt das Einbruchsrisiko. Statistisch gesehen, kommt es im November und Dezember zu den meisten Dämmerungseinbrüchen. Es dunkelt bereits ein, wenn viele noch am Arbeiten oder unterwegs sind. Dies nutzen Einbrecher, um am Nachmittag und frühen Abend auszukundschaften – mit Blick darauf, ob Licht in der Wohnung brennt –, ob jemand zuhause ist.

Gemäss Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei, ist ungefähr seit der Zeitumstellung vom 31. Oktober die Zahl der Wohnungseinbrüche wieder sprunghaft angestiegen. Sie läge deutlich über den Werten von 2020 – Homeoffice und eingeschränkte Mobilität dürften hier die Zahlen verzerrt haben. Aber auch mit Blick auf die Zahlen des Vorcoronajahres von 2019 scheinen Einbrecher dieses Jahr aktiver zu sein, so Graser.

Einbrecher suchen den kurzen Weg von der Autobahn

Das Fricktal blieb hierbei noch relativ von den Einbrechern verschont. Betrachtet die Polizei etwa den Zeitraum von 1. Oktober bis 9. November, so zählt sie im Fricktal fünf Wohnungseinbrüche, namentlich in Eiken, Frick, Laufenburg, Möhlin und Rheinfelden. Zwei davon liessen sich zeitlich klar als Dämmerungseinbrüche eingrenzen, sagt Graser und schiebt nach: «Aktuell stellen wir einen Schwerpunkt in der Region Brugg mit zehn Wohnungseinbrüchen fest, was sich aber natürlich jederzeit ändern kann.»

2020 ging die Anzahl im Kanton an Wohnungseinbrüchen um rund 4 Prozent zurück, während sie im oberen Fricktal um 9,5 Prozent zunahm. Präferierte Gemeinden, in denen die Einbrecher im oberen Fricktal 2020 zuschlugen waren Frick, Oeschgen und Sisseln. Graser sagt:

«Aufgrund der Tatsache, dass oftmals grenzüberschreitende Kriminelle am Werk sind, ist das Einbruchsrisiko in Gemeinden nahe von Autobahnanschlüssen allgemein höher.»

Auch dieses Jahr habe die Kantonspolizei Erkenntnisse, dass Kriminelle etwa von Frankreich her einreisten, um auf Einbruchstour zu gehen. Dazu kämen lokal ansässige Täter.

Gezielte Aktionen mit massiven Ressourcen

Die Kurze Distanz zwischen der Autobahnauffahrt und dem Einbruchsziel käme den Tätern für eine schnelle Flucht entgegen. Gemeinden in abgelegenen Seitentälern, etwa Schupfart, kämen weniger für grenzüberschreitende Kriminelle infrage, da es eine gewisse Ortskundigkeit benötige. Aber, so Graser:

«Die Erfahrung zeigt, dass grundsätzlich überall im Aargau mit Einbrechern zu rechnen ist.»

Die Einbruchsprävention wird durch die Kantonspolizei organisiert und koordiniert. Die Regionalpolizeien Oberes Fricktal und unteres Fricktal unterstützen die Kantonspolizei bei dieser Aufgabe, etwa bei Quartierspatrouillen oder bei Verkehrskontrollen an neuralgischen Stellen – etwa bei der Autobahnausfahrt Frick. Bei solchen Kontrollen ergibt sich etwa aus Ort, Uhrzeit, Fahrzeug, Kontrollschild, mitgeführten Gegenständen sowie der Herkunft und den Antworten des Befragten ein Bild, das den Verdacht auf eine Straftat nahelegen kann.

Graser sagt: «Wir werden in die Einbruchsprävention massiv Ressourcen hineinbuttern.» Um den Einbrechern zuvor zukommen, würde es bis in den März gezielte und koordinierte Aktionen durch die Polizeien geben.

So können Sie das Risiko senken, Opfer eines Einbruchs zu werden. So abgedroschen es auch klingen mag: Licht schreckt Einbrecher ab, so Kapo-Sprecher Bernhard Graser. «Wir können den Rat nicht oft genug geben, zu kritischen Zeiten das Licht brennen zu lassen.» Mit einer Zeitschaltuhr gesteuert, erwecken Lampen im Haus den Eindruck, dass jemand zu Hause sei. Ein weiterer wichtiger Rat lautet, Fenster und Türen konsequent zu verschliessen. Weil Einbrecher jeglichen Zusatzaufwand meiden, sehen sie eine unverschlossene Haustüre oder ein schräg gestelltes Fenster als willkommene Einladung, so Graser. Und schliesslich appellieret Graser dazu, verdächtige Beobachtungen sofort über den Polizeinotruf 117 zu melden. «Je früher wir eine Meldung über verdächtige Personen oder Autos haben, desto rascher können wir reagieren», sagt Graser. Zudem: Einbrecher scheuen die Konfrontation mit den Hausbewohnern. Beim geringsten Anzeichen, dass sie ertappt sein könnten, ergreifen sie die Flucht. «Wer also heimkommt und trotz der geringen Wahrscheinlichkeit auf einen Einbrecher trifft, soll diesem eine Fluchtmöglichkeit geben und danach sofort die Polizei rufen», sagt Graser. «Hingegen raten wir davon ab, den ungebetenen Gast überwältigen zu wollen. Wie sich schon gezeigt hat, riskiert man damit Gegenwehr». (dka)