Fricktal: So schützen Sie sich vor falschen Polizisten am Telefon

Kriminalität Falsche Polizisten forderten teils bis zu 70'000 Franken – so fallen Sie nicht auf die Tricks der Betrüger rein Mehrere Aargauerinnen und Aargauer wurden jüngst von falschen Polizisten zur Zahlung hoher Geldbeträge gedrängt. Die Fantasie der Kriminellen, die am Telefon Menschen übers Ohr hauen und finanziell schädigen wollen, kennt dabei keine Grenzen. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, was die übelsten Tricks sind – und wie Sie garantiert nicht darauf reinfallen. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Vor allem ältere Menschen werden oft Opfer von Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Symbolbild: Imago Stock&people

Vorsicht Abzocke: Wieder einmal häufen sich bei der Kantonspolizei Aargau die Fälle versuchten und womöglich auch erfolgreichen Telefonbetrugs. Was derzeit die Fahnder beschäftigt und mit welcher Raffinesse die Betrüger vorgehen – die wichtigsten Fragen und Antworten.

In ihrer jüngsten Mitteilung vom 22. Januar berichtet die Kapo von einer neuen, bis dato unbekannten Masche. Eine vermeintliche Polizistin berichtete in hochdeutscher Sprache am Telefon vom Unfall der Tochter und dass diese ohne sofortige Zahlung einer Kaution ins Gefängnis müsse. Um den Opfern die Echtheit der Nachricht vorzugaukeln, war im Hintergrund das Wimmern einer Frau zu hören. Bernhard Graser von der Kapo-Medienstelle sagt: «Was den Aargau betrifft, verzeichnen wir erstmals Meldungen über diese Variante. Von anderen Kantonen wissen wir allerdings, dass eine ähnliche Geschichte bereits letztes Jahr kursierte.»

Das vermag die Kapo nicht exakt zu beziffern. Fakt ist: Mehr als ein Dutzend Betroffene, auch aus dem Fricktal, meldeten sich und erzählten davon. Da die Betroffenen den Schwindel frühzeitig erkannt und das Telefon unterbrochen hatten, fiel nicht immer eine Geldforderung. «In einem Fall forderten die Betrüger aber die unglaubliche Summe von über 70'000 Franken», erzählt Graser.

Dass die Polizei jemanden anruft, um mitzuteilen, dass eine Angehörige einen Unfall erlitt, sei durchaus realistisch. Doch Graser betont: «Niemals würde die Polizei aber am Telefon Geldforderungen stellen, sei es für eine Kaution, für Spitalkosten oder sonst einen vermeintlichen Zweck.»

Da das Vorgehen grundsätzlich plump und weltfremd daherkomme, erkennen die meisten Angerufenen den Schwindel sofort. «Wenn aber nur einer von 100 Betroffenen darauf hereinfällt und zahlt, haben sich die 99 vergeblichen Anrufe bereits gelohnt», so Graser.

Die Anruferinnen und Anrufer geben sich zwar als Angehörige der Kantonspolizei aus, sprechen jedoch Hochdeutsch. Allein das sei schon unüblich, führt Graser aus. Spätestens, wenn die Anrufer ihre unglaubliche Geschichte vortrügen, müssten unabhängig von der Sprache die Alarmglocken läuten.

Der Klassiker sei nach wie vor der falsche Polizist, der vor Einbrechern warnt. Eine Variante gehe dahin, dass sich Betrüger als Sicherheitsangestellte einer Bank melden. Doch auch hier läuft die Geschichte darauf hinaus, dass die Opfer Geld abheben und dieses irgendwo deponieren oder an der Haustüre übergeben sollen. Teils können sich Graser zufolge die Telefonate über Stunden hinziehen, was die Opfer irgendwann einfach mürbe mache. Dem Druck der teils geschickten vorgehenden Anrufer sei doch nicht jeder gewachsen.

«Der beste Ratschlag lautet, den Anruf sofort abzubrechen und sich mit der Polizei unter der Rufnummer 117 in Verbindung zu setzen», erklärt Graser. Er warnt davor, sich am Telefon auf Geldforderungen, Geldübergaben oder Auskünfte über Vermögen oder persönliche Daten einzulassen. Warnungen von Bankangestellten am Schalter sollten ernstgenommen und deren Unterstützung zugelassen werden. Sich zum Schein auf die Forderungen einzulassen, um damit mitzuhelfen, die Telefonbetrüger dingfest zu machen, kann Graser nur bedingt empfehlen. «Wer es sich zutraut, kann dies tun, sollte aber frühzeitig die richtige Polizei verständigen. Diese kann die Opfer dann betreuen und die Festnahme von Kurieren planen», sagt er. Jedoch rate die Kapo dringend von Eigenaktionen ab.

