Kriminalität Auch im Fricktal machen immer mehr Online-Shopper Bekanntschaft mit dem Päckli-Diebstahl Päckli weg – Ärger da: Erfahrungen mit Paket-Diebstählen mussten bei einer Zunahme von mehr als 70 Prozent an Fällen im Aargau auch schon so manche Fricktaler machen, wie sie der AZ berichten. Doch die Post sagt: Päckli-Klau – das muss nicht sein. Hans Christof Wagner 30.01.2021, 05.00 Uhr

Passt gerade noch rein, könnte aber von jedem mitgenommen werden und der Empfänger hätte das Nachsehen. Keystone

Chris Bus aus Möhlin ist stinksauer: Zuhause gewesen - und doch hat der Pöstler bei der Päckli-Lieferung nicht bei ihm geklingelt und es nur abgelegt. Die Folge: Paket gestohlen. 600 Franken Verlust.

Mehr denn je jetzt, da der stationäre Handel im Lockdown geschlossen ist, kaufen die Schweizer online ein und lassen sich Waren nach Hause liefern. 2020 hat allein die Post 182,7 Millionen Pakete befördert – Allzeitrekord und fast ein Viertel mehr als 2019. Aber das Shoppen übers Internet hat auch eine Schattenseite – den Päckli-Diebstahl.

Steigerung der Fälle von 94 auf 162 in zwei Jahren

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Trend zu mehr Delikten in diesem Bereich. 2020 wurden ihr laut Mediensprecher Bernhard Graser im Kantonsgebiet 162 gestohlene Pakete und Briefe gemeldet – gegenüber 94 im 2018. Graser berichtet von einer hohen Dunkelziffer und einer geringen Aufklärungsquote. Graser:

«Wenn der Dieb nicht in flagranti erwischt wird, kann man es meist vergessen.»

Auch im Fricktal haben die Menschen Erfahrung damit, wie Mitglieder von regionalen Facebook-Gruppen der AZ berichten. Das Paket von Chris Bus mit einem Warenwert von mehr als 600 Franken sei vom Chauffeur vor dem Hauseingang abgestellt worden, wo es jeder mitnehmen konnte. Er berichtet:

«Die schaffen es nicht einmal, die Sendung in den Hausflur zu bringen oder zu läuten. Zwei von drei Paketen landen bei mir auf der Strasse.»

Colette Rudin, Leiterin des Betreibungsamts Rheinfelden, wird bei Paketlieferungen ans Amt immer mal wieder mit Diebstählen konfrontiert: «Einmal warteten wir auf die Lieferung von 300 Kaffeekapseln. Der Online-Händler hatte zugestellt, aber der Zusteller hatte, ohne Bescheid zu sagen, das Paket im Gang abgelegt, wo es dann gestohlen wurde.» Mitunter hätten Pakete auch schon das Wochenende über auf der Strasse gestanden, erzählt sie. Mit Glück seien sie am Montag noch da gewesen oder eben auch nicht mehr. Rudin sagt:

«Auf meine Reklamationen beim Lieferdienst ist nicht einmal geantwortet worden.»

«Erst seitdem ich mit dem Händler vereinbart habe, dass nur per Unterschrift ausgeliefert wird, ist alles gut.» Bei Dominik Egger, Inhaber des Zügelunternehmens Life Swiss Times in Rheinfelden, ist es in einem Fall sogar einmal zur Betreibung gekommen. Der Online-Händler forderte sein Geld, obwohl Egger die Ware des Päckli-Diebstahls wegen nie erhalten hatte.

Um Diebstähle zu verhindern, empfiehlt die Post die alternative Zustellung an PickPost-Stellen, die My Post 24-Automaten und den Online-Dienst «Meine Sendungen». «Um Paketdiebstählen vorzubeugen, bietet die Post viele Möglichkeiten», sagt eine Mediensprecherin. Und unterstreicht: «Unsere Mitarbeiter deponieren selbstverständlich keine Pakete, wenn ein Kunde keine Deponierung wünscht.»