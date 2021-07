Mit dem Service «PickPost» können sich Kunden ihre Pakete kostenlos an alternative Abholorte liefern lassen beispielsweise in die Migros oder andere «PickPost»-Stellen mit längeren Öffnungszeiten als die Postfilialen. Eine weitere Möglichkeit bietet «My Post 24». An den «My Post 24»-Automaten können Pakete rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche, abgeholt und aufgegeben werden. Mit dem Onlinedienst «Meine Sendungen» haben Kunden weiter die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wann, wo und wie sie ihre Pakete empfangen. Sie können einen Wunschtag und/oder ein Zeitfenster, die Deponierung an einem bestimmten Ort, die Zustellung an einen Nachbarn oder die Zustellung auf der Etage bestellen.