Kaiseraugst: Kommt die Gemeindeversammlung per Livestream?

«Das wäre eine neckische Sache»: Gemeindeversammlung soll per Livestream übertragen werden

Die Gemeinde Kaiseraugst will eine Vorbildfunktion in Sachen Digitalisierung einnehmen und prüft nun die Übertragung von Gemeindeversammlungen per Livestream. Bis zur Umsetzung sind aber noch einige Fragen zu klären.