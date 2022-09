Pilze sucht man in den Fricktaler Wäldern bisher vergebens

Klimawandel «Dieses Jahr ist es ganz schlimm»: Die Pilzkontrolleure warten immer noch auf die ersten Körbchen Aufgrund Hitze und Trockenheit gibt es in den Fricktaler Wäldern kaum Pilze. Der Sommersteinpilz macht sich dieses Jahr gänzlich rar. Auch die Regenschauer von Dienstag auf Mittwoch ändern nichts an der momentanen Pilzarmut. Frühestens in zwei bis drei Wochen könnten die ersten aus dem Boden spriessen. Dennis Kalt 03.09.2022, 05.00 Uhr

Pilzkontrolleur Anselm Ruflin aus Gipf-Oberfrick musste dieses Jahr noch keinen Korb kontrollieren. dka

Anselm Ruflin würde sich dieser Tage über volle Körbchen freuen. Doch: «Es ist zu trocken», sagt der Pilzkontrolleur, zuständig für die Gemeinden Gipf-Oberfrick, Eiken, Frick, Oberhof, Oeschgen und Wölflinswil. Und schiebt nach:

«Dieses Jahr ist es ganz schlimm.»

Keinen einzigen Korb habe er bisher kontrolliert. Auch auf deutscher Seite im Schwarzwald herrsche derzeit Pilzflaute im Wald. Wenn, dann sei man bisher allenfalls im Voralpengebiet fündig geworden. Dort, wo sich die Gewitter ordentlich abgeregnet hätten.

Sommersteinpilze, wie diesen, suchte man in den Fricktaler Wäldern bisher vergebens. zvg

Zwar startet die Hochsaison, in der die Pilze so richtig spriessen, für gewöhnlich dieser Tage im September und zieht sich in den Spätherbst hinein. Doch bereits im Frühjahr beginnt die Saison diverser «Frühspriesser». Dazu gehören Morchelarten oder etwa der beliebte Steinpilz. «Der hat dieses Jahr bisher gänzlich gefehlt. Bei Temperaturen über 30 Grad Celsius wächst einfach nichts», sagt Ruflin.

Pilzattrappen kommen zum Einsatz

Ähnliches berichtet der Magdener Pilzkontrolleur Peter Buser. «Wenn ich mit dem Spaten bei mir im Garten in die Erde umgrabe, ist sie bis auf eine Tiefe von 30 Zentimeter trocken», sagt er. Da nutze auch der Regen, den es am Dienstag und Mittwoch gab, nicht viel. Es müsse schon etwas länger feucht sein. Dann könne man in zwei bis drei Wochen die ersten Pilze erwarten.

Auf Exkursionen und Kursen, an denen der Verein für Pilzkunde Fricktal Schülerinnen und Schüler über die Welt der Pilze Mitte August informierte, musste den der Verein gar auf Modelle von Pilzen zurückgreifen, weil echte Exemplare schlichtweg nicht auffindbar waren.

Obwohl man die Pilze diese Saison bislang vergeblich suchte, weiss Buser, dass sich bereits Sammlerinnen und Sammler aufmachten. So klingelte beim Pilzkontrolleur auch mal das Telefon. Angerufen hatte ihn jemand, der wissen wollte, wo er genau im Wald Steinpilze finden würde. Buser sagt dazu:

«Suchen müssen die Leute schon selbst.»

Das Streifen durch den Wald für die Suche sei ja auch ein elementarer Bestandteil des Pilzesammelns.

Schon 30 Gramm können tödlich sein

Sollte sich denn in einigen Wochen der Pilzwuchs einstellen, so gibt es gemäss den Fricktaler Pilzkontrolleuren einiges zu beachten. Zum Sammeln etwa soll auf Körbe zurückgegriffen verwenden, die eine gute Durchlüftung gewährleisten und in denen die Pilze nicht zerdrückt werden.

Unbekannte Pilze sollten getrennt von der restlichen Pilzernte aufbewahrt und zum Pilzkontrolleur gebracht werden. Gemäss Buser muss er die gesamte Pilzernte einbehalten, wenn sich in dieser nur ein einziger giftiger Pilz befindet, der zerbröckelt ist. Buser sagt:

«Schon der Verzehr von 30 Gramm des Knollenblätterpilzes können tödlich sein.»

Eine Vorgabe, wie viele Kilogramm Pilze im Körbchen landen dürfen, existiert im Aargau nicht. Dennoch ist das gewerbliche Sammeln verboten. Zudem wollen ja auch andere Suchende in den Genuss von Morcheln, Pfifferlingen und Champignons kommen.