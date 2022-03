Der Pastoralraum Oberes Fricktal entsteht Ende März

Katholische Kirche Neues Verfahren bringt den Durchbruch: Der Pastoralraum Oberes Fricktal geht an den Start Ein Projekt mit fast 15-jähriger Vorgeschichte findet nun seinen Abschluss: Ende März wird durch ein Dekret des Bischofs von Basel der Pastoralraum Oberes Fricktal entstehen. Jetzt stellten die Verantwortlichen erstmals das Konzept und das Team vor, das die neue Einheit mit Leben füllen soll. Hans Christof Wagner 11.03.2022, 05.00 Uhr

Sie starten jetzt in den Pastoralraum Oberes Fricktal, von links Patrik Suter, Christoph Küng, Martin Linzmeier, Leo Stocker und Ulrich Feger. Hans Christof Wagner (9. März 2022)

«Die Einrichtung des Pastoralraums Oberes Fricktal wird am 26. März erfolgen», informierte Martin Linzmeier, Gemeindeleiter von Frick und Gipf-Oberfrick rund 30 anwesende Katholikinnen und Katholiken im Pfarreiheim in Gipf-Oberfrick. Neun Pfarreien in sieben Kirchgemeinden spannen dann zusammen und bilden den vierten Pastoralraum im Fricktal. Rund 8000 Katholikinnen und Katholiken gehören ihm an.

Linzmeier erinnerte daran, dass die ersten Diskussionen über die Errichtung eines Pastoralraums im oberen Fricktal vor rund zwölf Jahren aufgekommen seien. Die Idee zu neuen und grösseren räumlichen Einheiten der römisch-katholischen Kirche habe das Bistum Basel sogar schon 2007 lanciert, sagte Linzmeier. Von Beginn an hätten jedoch Skepsis, Bedenken und Widerstände das Projekt begleitet, auch im oberen Fricktal. Linzmeier sagte:

«Unzählige Sitzungen hatten seitdem stattgefunden und viele davon sind für alle Beteiligten frustrierend zu Ende gegangen.»

Aus dem ursprünglich vorgesehenen Start Anfang 2018 wurde nichts, weil sich die Kirchgemeinden untereinander uneins waren. Teils wurde das Projekt angenommen, teils wurde Nein dazu gesagt. Knackpunkte waren die Finanzen, zusätzliche Stellen und Strukturfragen. «So lag das Projekt erst einmal flach», sagte Linzmeier.

Mit dem neuen Bischofsvikar kam wieder Schwung in die Sache

Dann habe es mit der Berufung von Valentine Koledoye zum neuen Bischofsvikar der Region St. Urs Mitte 2020 neuen Auftrieb erhalten. Um die teils stockende Gründung von Pastoralräumen zu beschleunigen, sei deren Errichtung erleichtert worden. Danach brauche es jetzt nur noch einen Namen, eine Leitungsperson und genehmigte Statuten.

Alles liege im Bereich oberes Fricktal vor, sagte Linzmeier, der als Gemeindeleiter Frick und Gipf-Oberfrick die Leitungsperson darstellt. Allzu viel Zentralisierung wird es nicht geben, denn statt nur einer Leitungseinheit wird es deren drei geben.

Neue Stellen werden keine entstehen

Die Verantwortlichen im neuen Pastoralraum stellten sich den Anwesenden vor: Für die Liturgie wird Pfarrer Leo Stocker (Frick) zuständig sein, für die Katechese Gemeindeleiter Christoph Küng (Wölflinswil/Oberhof), für die Jugend Pfarreiseelsorger Ulrich Feger (Frick) und für die Diakonie Diakon Andreas Wieland (Herznach-Ueken) sowie Pfarreiseelsorger Patrik Suter (Oeschgen). Neue Stellen wird es keine geben, alle Personen sind bereits in den jeweiligen Kirchgemeinden tätig.

Zwei davon seien schon pensioniert, kam eine Wortmeldung aus dem Publikum. Linzmeier räumte die Altersproblematik auch ein und sagte:

«Mit der Errichtung von Pastoralräumen wird der Mangel an Seelsorgenden nicht behoben.»

Auch bei ihm sowie bei Küng und Suter stehe die Pensionierung in vier Jahren an.

Jetzt gelte es, dass sich die neun Pfarreien untereinander näher kennen lernen, sagte Stocker. Was gibt es schon und wo? Wo ergeben sich Synergien? Wo bietet sich die Zusammenarbeit an? Küng warb dafür, dass die lokalen Eigenheiten bestehen bleiben. «Am ehesten kann man noch bei der Jugend auf Mobilität setzen. Die haben kein Problem damit, in die Nachbarpfarrei zu gehen», betonte Feger.

Mehr als 80 der rund 100 geplanten Pastoralräume seien fertiggestellt oder befänden sich auf der Zielgeraden, zieht das Bistum auf seiner Website Bilanz. Klar wurde den rund 30 Anwesenden in Gipf-Oberfrick: Einen Vorzeige-Pastoralraum zum Nachahmen, ein «Best Practice», wie es eine Besucherin formulierte, gibt es nicht. Und noch eine Botschaft nahm die Runde mit nach Hause: Pastoralräume sind auch nach Gründung nie fertig, sondern wandeln sich stetig um.