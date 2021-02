Kaisten/Helsinki Weshalb der harte Winter in Finnland diesem Aargauer Auswanderer hilft, besser durch die Coronakrise zu kommen Daniel Amsler aus Kaisten lebt seit 18 Jahren in Finnland. Was in der Schweiz derzeit heiss umstritten ist, ist dort Alltag: Die Restaurants und Bars haben bis 23 Uhr geöffnet. Amsler über den finnischen Weg durch die Krise, die Coronamüdigkeit – und was er Schweizern rät, die in diesem Jahr nach Finnland reisen wollen. Thomas Wehrli 23.02.2021, 05.01 Uhr

Die Fronten zum richtigen Umgang mit der Coronapandemie verhärten sich in der Schweiz zusehends. Während die einen auf schnelle und integrale Lockerung der Massnahmen drängen, warnen andere vor den Folgen. Der Druck auf eine schnelle Öffnung kommt nicht nur von der Wirtschaft; bürgerliche Politiker wollen die Lockerung per dringlicher Gesetzesänderung erzwingen.

Wie erleben Fricktaler im Ausland die Coronakrise in ihrer Wahlheimat? Und wie erleben sie die Situation in der Schweiz? Daniel Amsler lebt seit rund 18 Jahren in Finnland. In der ersten Zeit wohnte der Kaister in Tampere und arbeitete für den Telekommunikationskonzern Nokia, seit 2009 lebt er in Helsinki. Hier leitet der 43-Jährige seit 2018 bei der finnischen Raiffeisen-Gruppe die Abteilung für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität.

Wie ist die Coronasituation aktuell in Helsinki?

Nach dem letzten Sommer war die Coronasituation in Helsinki, und allgemein in Finnland, sehr gut. Die Fallzahlen waren mit 50 bis 60 Fällen pro 100'000 Einwohnern im Vergleich zur Schweiz sehr tief und dies bei ähnlicher Testkapazität.

Hat sich die Situation in den letzten Wochen verändert?

Ja. In den letzten paar Wochen hat sich die Situation verschlechtert. Allgemein sieht man aber einen klaren Unterschied bei den Fallzahlen zwischen dem dichter besiedelten Süden – vor allem der Region um Helsinki – und Mittel- und Nordfinnland.

Welche Massnahmen gelten aktuell?

Museen, Hallenbäder und Kinos sind geschlossen. Aber die Schulen, alle Läden sowie Restaurants und Bars sind geöffnet. In den oberen Klassen gibt es zum Teil Fernunterricht.

Und in den unteren Klassen?

Für die kleineren Kinder wie meine achtjährige Tochter sind die Einschränkungen gar nicht so spürbar. Sie gehen zur Schule, besuchen einander, spielen draussen miteinander. Anders sieht es für Teenager aus, die doch noch relativ jung sind, sich aber an die Einschränkungen halten müssen.

Was vermissen Sie am meisten?

Das wöchentliche Schwimmen. Auch Museen- und Kinobesuche wären schön. Aber zum Glück gab es diesen Winter richtig viel Schnee, die Temperaturen betragen zum Teil auch in Helsinki -20 Grad. Das habe ich genutzt, um regelmässig langlaufen oder Schlittschuhlaufen zu gehen. Die Loipen beginnen gleich hinter dem Haus, und auch das Eisfeld ist nur ein paar Minuten entfernt.

Das ist praktisch. Dann nutzen Sie die Loipen sicher auch über Mittag?

Wenn ich von zu Hause aus arbeite und ich um die Mittagszeit eine Stunde lang keine Sitzung habe – und die Sonne scheint –, gehe ich häufig wirklich auch mal Schlittschuhlaufen oder Langlaufen.

Wie gehen die Leute in Helsinki mit Corona um?

Relativ locker. In Finnland gibt es keine Maskenpflicht, sondern nur eine Maskenempfehlung. Die Leute halten sich relativ gut an diese Empfehlung, gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an öffentlichen Orten sowie in Einkaufszentren. Wenn allerdings Alkohol im Spiel ist – die Bars sind bis 23 geöffnet –, dann steigt natürlich das Risiko, dass die Vorsichtsmassnahmen vergessen werden.

In der Schweiz spürt man eine grosse Coronamüdigkeit und die Rufe nach Lockerungen werden lauter. Wie ist es bei Ihnen?

Ich denke, das Gleiche trifft auch in Finnland zu, vor allem bei der jüngeren Generation. Man sieht auch Ermüdungen und psychische Probleme, verursacht durch das lange Homeoffice, vor allem wenn jemand alleine wohnt und dadurch praktische keinen Kontakt zur Umwelt mehr hat.

Was gibt es für Gegenstrategien?

Bei der Arbeit wird versucht, den fehlenden Kontakt mit virtuellen Kaffeepausen oder Mittagessen über Teams zu kompensieren. Aber das ersetzt am Ende natürlich die persönliche Interaktion und informellen Gespräche sowie den Austausch am Kaffeeautomaten im Büro nicht. Man muss sich also das Teambildungs- und Wissenstransfer-Konzept neu überlegen.

Auch die Ferien mussten sich im letzten Jahr viele neu denken; Reisen ins Ausland waren kaum möglich. Wie war das in Finnland?

Reisen ins Ausland waren hier kaum möglich, man blieb deshalb eher in Finnland. Ich selbst war letztes Jahr während der Coronazeit mehrere Male in Lappland, das gab ein bisschen Abwechslung.

Wer hat von dem Trend zu Ferien im eigenen Land profitiert?

Die 40 finnischen Nationalpärke erlebten letztes Jahr einen regelrechten Ansturm, und auch die Outdoor-Geschäfte hatten ein extrem gutes Jahr – durch die Einschränkungen haben viele Finnen ihre eigene Heimat erkundet. Ich selbst war auch schon im Frühling während des Lockdowns mit dem Zelt unterwegs.

Was bedauern Sie, dass es derzeit nicht möglich ist?

Mit Freunden trifft man sich zurzeit leider sehr selten – man soll ja die Anzahl der Kontakte minimieren. Andererseits kann man sich immer noch mit Arbeitskollegen im Büro treffen. Weil ich den sozialen Kontakt brauche, bin ich zwei bis drei Tage die Woche im Büro. Dann muss ich auch nicht jeden Tag selbst kochen, sondern kann in der Kantine essen gehen.

Wie funktioniert das Arbeiten im Büro?

Die Arbeitsplätze werden nach Gebrauch desinfiziert, in der Kantine gibt es fertig abgepackte Portionen. (Lacht.) Da kommt fast ein Reise-Feeling wie im Flugzeug auf. Die Bestuhlung in der Kantine ist auf genügend Abstand ausgelegt. Und natürlich soll man eine Maske tragen, sobald man den Arbeitsplatz verlässt.

Setzen auch in Finnland viele auf Homeoffice?

Ja, Homeoffice hat stark zugenommen. Viel Leute haben sich in ihre Freizeithäuser – «Mökki» genannt – zurückgezogen, entweder im Inland oder auf den Schäreninseln, und arbeiten von dort aus. Das Internet funktioniert ja überall.

Im Vergleich: Wie ist der Februar 2021 für Sie? Besser oder schlechter als 2020?

Im Februar 2020 war Corona noch kein grosses Thema in Finnland; der erste Fall trat im Februar auf. Leute reisten noch mit «Kreuzfahrtschiffen» zwischen Helsinki, Stockholm und Tallinn – das Leben war noch «normal». Dieses Jahr ist es anders, aber wie gesagt, seit Jahren mal wieder im Süden Finnlands ein richtiger Winter, da kann man sich im Freien beschäftigen, Langlaufen etwa. Der Februar 2021 ist anders als der Februar 2020, nicht besser oder schlechter.

Gibt es Touristen vor Ort? Wie stark sind die Restriktionen für Touristen?

Das habe ich nicht im Detail verfolgt. Mein Eindruck ist, dass sich zurzeit extrem wenige Touristen in Finnland aufhalten. Der Lappland-Tourismus lebt vom ausländischen Tourismus, vor allen in den Wintermonaten. Für den Tourismus sind das harte Zeiten. Andererseits überdenken die Tourismus-Anbieter hoffentlich ihr Konzept, und richten ihr Angebot in Zukunft auch wieder mehr auf die einheimischen Touristen aus statt mit überrissenen Preisen auf ausländische Touristen.

Wenn jemand aus der Schweiz Sie in diesem Jahr besuchen möchte. Was raten Sie ihm?

Einen negativen Coronatest. Im letzten Sommer war die Situation sehr gut, und vielleicht flaut die Coronawelle wie die Grippe auch dieses Jahr wieder ab während der wärmeren Monate. Deshalb wäre wahrscheinlich der Sommer die beste Zeit für eine Reise nach Finnland – oder dann später im Herbst, wenn hoffentlich alle die Impfungen bekommen haben.

Wie halten sie aktuell den Draht zu ihren Bekannten und Freunden in Finnland?

Ab und zu trifft man sich mal, oder dann über Skype respektive per Videokonferenz.

Wie halten Sie den Kontakt zu den Freunden und Verwandten in der Schweiz?

Auch per Videokonferenz oder per Whatsapp. Normalerweise besuche ich die Schweiz zwei- bis dreimal pro Jahr. Jetzt ist der letzte Besuch an Weihnachten 2019 doch schon über ein Jahr her.

Von den Gesprächen mit Bekannten in der Schweiz: Welchen Eindruck haben Sie vom derzeitigen Leben in der Schweiz?

Ich habe den Eindruck, das Leben in der Schweiz ist stärker eingeschränkt als in Finnland – zum Beispiel sind Restaurants in Finnland geöffnet, in der Schweiz nicht. Das ist aber auch verständlich, denn in Finnland sind die Fallzahlen bei ähnlicher Testkapazität viel tiefer als in der Schweiz, obwohl sie in den letzten paar Wochen vor allem in der Region Helsinki zugenommen haben.