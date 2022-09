Kaisten Revival nach zehn Jahren: Die Vorbereitungen für das Köhlerfest laufen auf Hochtouren Nun ist es beschlossene Sache und bereits in Vorbereitung: Nach der Premiere 2012 wird das Köhlerfest in Kaisten wieder stattfinden. Das Programm steht und bietet viel Abwechslung. Bei aller Vorfreude auf das Fest gibt es aber auch noch Spannendes im Nachgang.

Die Vorbereitungen für das Köhlerfest am Forsthaus Äsple in Kaisten laufen: Bühne, Festwirtschaft und Baumhaus sind im Aufbau. Andrea Worthmann

Auf der Festbaustelle wird schon fleissig gewerkelt. Nur noch wenige Tage und es kann geköhlert und gefeiert werden. Einige der Aufbauten stehen bereits, andere sind in der Mache.

Uraltes Handwerk auch jungen Menschen nahebringen

Das Köhlern gibt dem Fest seinen Namen. Die Verkohlung von Holz soll in einigen Regionen bereits vor Tausenden von Jahren stattgefunden haben. Im Mittelalter galt die Köhlerei in waldreichen Gebieten als wichtiger Wirtschaftszweig. Bei dem chemischen Prozess wird das Holz nicht verbrannt, sondern verkohlt. Um das alte Handwerk auch der jungen Generation näherzubringen, werden an einigen Tagen auch Schulklassen beim Köhlerfest erwartet.

Die Eventköhlerin Doris Wicki aus Entlebuch (LU) wird – wie schon beim ersten Köhlerfest vor zehn Jahren – dafür sorgen, dass aus Holz Kohle wird. Sie wird den Kohlenmeiler unter Beobachtung haben und deshalb für zwei Wochen in dem eigens dafür errichteten Baumhaus wohnen. Unterstützt wird sie dabei von Heidi Moy.

Guggemusik und andere Highlights

Das Programm rund um das Fest ist bereits ausgearbeitet und soll ein breites Publikum ansprechen. Drei Tage vor der offiziellen Eröffnung wird der Meiler aufgebaut. Am 9. September wird mit Guggesound von den «Linden Leaf Pipers» das Fest eröffnet. Der Meiler wird einen Tag später am Abend angezündet.

OK-Präsident Andreas Gertiser freut sich auf die bevorstehende Veranstaltung und deren Highlights. Die Köhlerei sei zentral, aber auch die vielen musikalischen Programmpunkte und die Festwirtschaft gehörten dazu. Neben einer Jagdausstellung werde auch die Holzschnitzshow für grosse Augen sorgen. Gertiser sagt:

«Wir als Trägerverein, Organisatoren und Initiatoren sind auch an der Unterhaltung beteiligt in Form der Guggemusik der ‹Prototype Chaischte›. Auch die Fasnachtsgesellschaft ‹Chaischter Haldejoggeli› wird einen Beitrag leisten.»

Fast drei Wochen lang bietet das Rahmenprogramm für jede und jeden etwas. Selbst an den Tagen, an denen kein Programmpunkt geboten wird, ist die Festwirtschaft ab 10 Uhr morgens und bis 24 Uhr – am Wochenende bis 2 Uhr – geöffnet und bietet täglich ein Mittagsgericht an, verrät Gertiser.

Kohlenmeiler darf nicht zu nass werden

Auch ein Sicherheitskonzept wurde erarbeitet. Dies wird mit dem Gemeinderat und den Blaulichtorganisationen in den nächsten Wochen besprochen. Wettertechnisch hofft man auf grösstenteils gutes Wetter, ist aber momentan froh über den Regen. Man sei auf alles vorbereitet, so Gertiser. Der Kohlenmeiler dürfe allerdings nicht zu nass werden, sonst wird die Löschi, die den Meiler um- und verschliesst, weggespült.

Nach der Veranstaltung ist aber noch nicht Schluss. Für das Baumhaus wird ein neuer Besitzer gesucht. Und nach dem Abkühlen des Meilers wird die Kohle ausgepackt und im November verkauft. Dafür kann man sich bereits jetzt anmelden.