Kaisten: Ortsbürger sagen Ja zum neuen Forstbetrieb Jura-Rhein

Kaisten Ortsbürger sagen Ja zum Forstbetrieb Jura-Rhein – aber es bleiben auch Ängste und Vorbehalte Mit 31 Ja- und drei Nein-Stimmen gab jetzt auch die Kaister Ortsbürgergemeinde grünes Licht zum neuen interkommunalen Verbund. Aber: Es enthielten sich auch elf Ortsbürgerinnen und Ortsbürger der Stimme. In der Diskussion ging es kaum um die Sache, mehr um Details. Kontrollverlust, Sorge in Zukunft nicht mehr wie gewohnt mitbestimmen zu können – auch das wurde laut. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 27.11.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabian Bugmann, Leiter des Forstbetriebes Mettauertal-Schwaderloch, hat den neuen Forstbetrieb Jura-Rhein mit vorbereitet. dka (21. Oktober 2022)

Der Forstbetrieb Jura-Rhein im oberen Fricktal kann per 2024 an den Start gehen. Das Projekt hat die zwei wichtigen letzten Hürden genommen. Am Freitagabend stimmten sowohl die Kaister Ortsbürgerinnen und Ortsbürger wie auch die Einwohnerinnen und Einwohner von Schwaderloch in ihren jeweiligen Gemeindeversammlungen mit Ja für das Vorhaben. In Kaisten war das Votum der Ortsbürgergemeinde deutlich: 31 Ja- und drei Nein-Stimmen. Aber: Es enthielten sich auch elf der Stimme.