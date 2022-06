Ortsbprgerschaft von Kaisten kauft die Sonne

Kaisten Gemeindeversammlung macht den Weg frei: Die Ortsbürger werden mit dem Kauf der «Sonne» zum Beizer Die Kaister Ortsbürgerinnen und Ortsbürger haben dem Kauf des Gasthauses Zur Sonne im Ortsteil Ittenthal, das zuletzt unter dem Namen «Lokal No 5» geöffnet hatte, zugestimmt. Sie machen aus ihrem Vermögen dafür fast eine Million Franken locker. Das Ja zum Kauf fiel eindeutig aus, doch es gab auch Stimmen, die davor warnten. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 25.06.2022, 14.00 Uhr

Das Gasthaus Zur Sonne in Kaisten-Ittenthal hatte zuletzt als «Lokal No. 5» geöffnet. dka (20. Januar 2022)

Die Kaister Ortsbürgerinnen und Ortsbürger haben dem Kauf des früheren Restaurants Sonne in Ittenthal zugestimmt. Bei ihrer Gemeindeversammlung am Freitag sagten von 101 Anwesenden 78 Ja und 18 Nein zu einer entsprechenden Ermächtigung an den Gemeinderat.

Jetzt kann dieser dem Eigentümer der Liegenschaft, der Familienstiftung Schmid-Leibundgut, dafür für 950’000 Franken bieten. Hinzu kommt der Neubau von barrierefrei zugänglichen Toiletten im Erdgeschoss, was nochmals 30'000 Franken kosten wird.

Gemeinderat Stephan Wiestner stellte das Geschäft vor. zvg

Gemeinderat: Solide, aber keine «Rendite-Perle»

Gemeinderat Stephan Wiestner stellte den Anwesenden das Geschäft vor. Mit dem Kauf der Liegenschaft könne die Ortsbürgergemeinde zwar keine «Rendite-Perle» erwerben. Doch Mieteinnahmen von 30'000 Franken und Pachterlöse von 18'000 Franken seien auch nicht zu verachten.

Wenn sich ein neuer Wirt oder eine neue Wirtin für die «Sonne» fände, springe eine Rendite in Höhe von fünf Prozent heraus. Ohne die gastronomische Nutzung seien es aber immer noch mehr als drei Prozent, rechnete Wiestner vor. Aktuell werfe das Kapital der Ortsbürgergemeinde null Prozent Zinsen ab, so der Gemeinderat. Deren Finanzvermögen beläuft sich auf 5,5 Millionen Franken.

In den kommenden drei bis fünf Jahren muss nicht investiert werden

Der Gastrobetrieb könne von der neuen Pächterschaft ohne Investitionen per sofort übernommen werden, antwortete Wiestner auf die Frage eines Ortsbürgers nach dem Zustand der Liegenschaft. Diese sei in einem guten Zustand. Investitionen stünden in den kommenden drei bis fünf Jahren keine an, sagte Wiestner. Aber klar: Mittel- bis langfristig komme man nicht umhin, in das 1956 erbaute Haus zu investieren.

Auch Rudolf Näf von der Finanzkommission und Franziska Winter, Präsidentin der Ortsbürgerkommission, appellierten in der Versammlung, den Weg für den Kauf der «Sonne» freizumachen. Näf sagte:

«Die Finanzkommission steht voll und ganz hinter dem Kauf.»

Winter sagte, dass der Preis von 950’000 Franken «sicher nicht überrissen» sei. Das Risiko sei gering, würden doch mit der Liegenschaft und dem Grundstück bleibende Werte gekauft. «Wir können damit eigentlich nichts verlieren», sagte Winter. So unterstütze auch die Ortsbürgerkommission das Projekt. Die Vorbesitzerin habe sich gut um die Liegenschaft gekümmert. Und: «Wir übernehmen damit ein vollvermietetes Haus», sagte Winter.

Astrid Näf hatte die «Sonne» als Wirtin über 15 Jahre hinweg geführt. 2021 hörte sie auf. hcw (4. Januar 2021)

Doch auch kritische Stimmen meldeten sich zu Wort. Die Übernahme gastronomischer Betriebe durch Gemeinden sei bisher im Fricktal stets ein Defizitgeschäft gewesen, sagte einer. «Es kann passieren, dass wir dabei drauflegen, das muss jedem bewusst sein», warnte er. Ein anderer verwies auf die aktuellen Probleme der Gastrobranche, unter anderem den Personalmangel.

Die kritischen Stimmen schlugen sich im Abstimmungsresultat nieder, doch am grossen Mehr pro Kauf der «Sonne» Ittenthal konnten sie dann nichts mehr ändern.

