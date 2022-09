Das Köhlerfest Kaisten ist in vollem Gang

Kaisten Nur zwei Stunden Schlaf am Stück: Die Köhlerinnen Doris Wicki und Heidi Moy haben es jetzt streng Das Köhlerfest ist seit dem Wochenende in vollem Gang. Der am Samstag entzündete Kohlenmeiler beim Forsthaus Äsple, bestehend aus 34 Ster Kirschbaumholz aus dem Kaister Forst, braucht jetzt die volle Aufmerksamkeit. Gut, dass die Köhlerin auch auf dem Festareal wohnt. Dort geht das Programm die kommenden Tage weiter. Peter Schütz 11.09.2022, 17.00 Uhr

Die Köhlerinnen Doris Wicki und Heidi Moy (von links) betreuen den Kohlenmeiler beim Forsthaus Äsple. Peter Schütz

Doris Wicki hat einen aussichtsreichen Wohnort. Aus dem Fenster gegen Nordwesten kann sie auf den Schwarzwald sehen, und wenn sie die Veranda betritt, schaut sie auf das Festgelände mit dem Kohlenmeiler als Herzstück hinab.

Doch so richtig geniessen kann sie die Aussicht von dem Baumhaus, das ihr vorübergehend zur Verfügung steht, nicht. Denn die aus dem Entlebuch stammende Köhlerin ist nicht nach Kaisten gekommen, um Ferien zu machen, sondern um zu arbeiten. Fast rund um die Uhr. Denn der am Samstagabend entzündete Kohlenmeiler beim Forsthaus Äsple oberhalb vom Friedhof benötigt umfassende Betreuung. Auch nachts, was die Qualität des Schlafes beeinträchtigt.

Zwar hat Wicki Unterstützung von Köhlerkollegin Heidi Moy. Aber: «Wir können nur zwei Stunden am Stück schlafen», erklärt sie. Dazwischen müssen sie den Füllischacht auf dem Meiler mit kleinen Kohlenstücken oder Hackschnitzel nachfüllen. Und natürlich den Luftzug regeln. Die allmählich entstehende Glut darf nicht durch den Löschimantel, der den Meiler wie eine schwarze Haut bedeckt, dringen.

Doris Wicki ist die Ruhe in Person

Die Steuerung des Verkohlungsprozesses ist eine Wissenschaft für sich, die Ungeübte nervös machen könnte. Aber Wicki ist die Ruhe in Person. Lässt sich auch nicht stören, wenn die Tür vom Baumhaus aufgeht und jemand hineinschaut. Das Baumhaus auf rund vier Meter Höhe sei öffentlich zugänglich, erklärt sie, ausser wenn sie schläft, dann gibt es draussen einen entsprechenden Hinweis. Aber sonst: «Ich finde das Baumhaus sehr sehenswert», sagt Doris Wicki. Und:

«So ein schönes Köhlerhaus muss man den Leuten zeigen.»

Am vergangenen Dienstagmorgen begann der Aufbau des Kohlenmeilers unter der Wickis Leitung. Ein gutes Dutzend Helfer waren daran beteiligt. Am selben Abend stand er, gut 2,5 Meter hoch. Er besteht aus 34 Ster Kirschbaumholz aus dem Kaister Wald. Am Mittwoch kam Tannenreisig darauf, dann eine 20 bis 30 Zentimeter dicke Schicht Löschi, so die Bezeichnung für den Kohlestaub von früheren Kohlenmeilern. Die Löschi gilt als das wichtigste Material für den Verkohlungsprozess, da sie den Meiler luft- und wasserdicht abschliesst.

Bei der Holzschnitzer-Show stellte Lukas Senn sein Können mit der Motorsäge unter Beweis. Peter Schütz

Der Verkohlungsprozess wird von einem abwechslungsreichen Programm begleitet. Los ging’s am Freitag mit der Festeröffnung und den «Linden Leaf Pipers», am Samstag gab es eine Holzschnitzer-Show, an der Lukas Senn sein Können mit der Motorsäge unter Beweis stellte. Auch die Alphornbläser Kaisten hatten ihren Auftritt.

Baumhaus käuflich zu erwerben

In den nächsten Tagen sind die Jagdhornbläser, die Musikgesellschaft Kaisten, Echo vom Fricktal, ein Markt mit Selbstgemachtem, eine Jagdausstellung und Unterhaltung mit TOM Swissmusic angesagt. Das Köhlerfest endet am 24. September. Die Guggenmusik «Prototype Chaischte» und die Fasnachtsgesellschaft «Chaischter Haldejoggeli» organisieren es. Und das Baumhaus? Kann nach Auszug von Doris Wicki käuflich erworben werden.