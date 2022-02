Online-Abstimmung soll Entscheidung beim Gemeindelogo bringen

Kaisten Posse um das neue Logo: Aufbruch in moderne Zeiten oder Etikettenschwindel? Noch bis Sonntag sind die Kaisterinnen und Kaister aufgerufen, online darüber abzustimmen, welches Gemeindelogo fortan verwendet werden soll. Doch am Internet-Voting wird jetzt Kritik laut. Tatsächlich stünden nicht zwei, sondern drei Alternativen im Raum. Die Gemeinde weist die Vorwürfe zurück. Hans Christof Wagner 03.02.2022, 05.00 Uhr

Die Kaisterinnen und Kaister können im Internet abstimmen, welches Gemeindelogo ihnen besser gefällt. Screenshot / Aargauer Zeitung

«Welches Logo gefällt Ihnen besser?» So fragt die Gemeinde Kaisten ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Seit dem 24. Januar sind sie aufgerufen, darüber abzustimmen, welches Gemeindelogo sie lieber haben –das alte, mehr als 15-jährige, oder ein neues, das der Gemeinderat vergangenes Jahr bei einer Kreativagentur hat designen lassen. Doch jetzt sagt der Ittenthaler Christoph Grenacher:

«Eigentlich stehen ja nicht zwei Varianten zur Wahl, sondern drei.»

Grenacher verweist auf eine dritte Variante des Gemeindelogos, das bereits jetzt auf der Website der Gemeinde verwendet werde: ein Rebblatt, daneben ein roter Schriftzug.

Auf der Website der Gemeinde wird auch diese Variation des Logos verwendet. Screenshot / Aargauer Zeitung

Für ihn ist es eine Weiterentwicklung, weil farbig und mit anderer Typografie versehen. Gemeindeschreiber Manuel Corpataux aber entgegnet: «Das ist unser heutiges Logo, lediglich in roter Farbe.»

An der Gmeind hagelte es Kritik

Dass die Schrift oder das Rebblatt farbig oder nicht farbig sind, ändere daran nichts. Für Corpataux ist nur das von der Agentur entworfene Logo wirklich neu, modern und zukunftsgerichtet. Er sagt:

«Das alte Logo stammt aus einer Zeit lange vor der Fusion der Gemeinden Kaisten und Ittenthal. So war ein Motiv für das neue auch, die Integration der beiden Ortsteile optisch darzustellen.»

Jetzt will der Gemeinderat also mit der Onlineumfrage ein Meinungsbild einholen. Bei der Gemeindeversammlung im November war es mehrheitlich ablehnend. Unter den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wurde die Befürchtung laut, das Signet könnte das Dorfwappen mit dem roten Rebblatt auf gelbem Grund ersetzen oder es zumindest konkurrenzieren.

Eine in der Versammlung erfolgte Konsultativabstimmung schickte die Gemeinderatspläne bachab. Laut Grenacher, der dabei war, sei der Gemeinderat auch eine Antwort auf die Frage nach den Kosten schuldig geblieben – was der Agentur an Honorar gezahlt wurde und was die Umstellung der gemeindlichen Korrespondenz und Signaletik auf das neue Logo kostet.

Per Onlinevoting zum Stimmungsbild

Weil an der Gmeind im November wie üblich nur ein geringer Prozentsatz der Kaister Stimmbürgerinnen und Stimmbürger teilgenommen hatte, hofft jetzt der Gemeinderat darauf, online ein breiter abgestütztes Stimmungsbild einholen zu können.

Wie hoch die Beteiligung am Voting bisher ist und wie das Stimmungsbild bis anhin ausfällt, will die Gemeinde vor Abschluss der Abstimmung aber nicht kommunizieren. Die Umfrage dauere noch bis Ende dieser Woche, führt Kaistens Gemeindeschreiber aus. Danach werde der Gemeinderat auszählen, über das weitere Vorgehen beraten und einen Beschluss fassen.

Zwei Optionen – oder eine Alternative

Er dürfte mehrere Optionen haben – das alte Logo belassen, das neue einführen oder eine Alternative in Auftrag geben. Die Frage, wie hoch die Beteiligung ausfallen muss, dass der Gemeinderat das Stimmungsbild für repräsentativ hält, lässt Corpataux offen.

Die Umfrage auf die drei im Umlauf befindlichen Markenzeichen auszuweiten, hält aber auch Christoph Grenacher für überflüssig. Er sagt:

«Der Aufwand für eine solche Petitesse wäre viel zu gross. Die Gemeinde und ihre Behörden haben Wichtigeres zu tun.»