Monica Spoerlés Geist lebt auf dem Kaister Tierlignadenhof weiter

Kaisten «In allem, was wir hier tun, steckt Moni»: Vor drei Jahren verstarb Tierlignadenhof-Gründerin Monica Spoerlé Vor drei Jahren starb die langjährige Leiterin des Tierlignadenhofs in Kaisten, Monica Spoerlé. Die Erinnerungen an das «Hofmami» leben auf dem Hof weiter, genauso wie ihre Philosophie vom harmonischen Zusammenleben von Mensch und Tier. Das ist ihren Nachfolgerinnen zu verdanken. Nadine Böni 08.02.2022, 05.00 Uhr

Im Rahmen der Serie «Aeschbachers Sommerjob» besuchte 2010 SRF-Moderator Kurt Aeschbacher Monica Spoerlés Tierlignadenhof. zvg/SRF

Janina und Stefanie Sutter finden liebevolle Worte: «Es gibt Tage, die uns schwerer fallen. Heute ist so ein Tag. Auch wenn du nicht mehr da bist, begleitest du uns auf unserem Weg und bleibst auf ewig in unseren Herzen», schreiben die Zwillingsschwestern auf Facebook. Es ist eine Botschaft an Monica Spoerlé, Initiantin und langjährige Leiterin des Tierlignadenhofs in Kaisten. Sie starb vor genau drei Jahren.