Chaischter Haldejoggeli eröffnen die Fasnacht

Kaisten Heiss auf Fasnacht: Chaischter Haldejoggeli wollen den Närrinnen und Narren ordentlich einheizen Bei der Fasnachtseröffnung in Kaisten, traditionell wieder auf dem Joggeliplatz, feierte eine grosse Narrenschar den Start in die fünfte Jahreszeit. Die Plakette, noch im Schiffscontainer ins Fricktal unterwegs, konnte zwar nicht präsentiert werden. Aber das Motto der 2023er-Fasnacht steht: «Mer heize ih mit Chohle!» Hans Christof Wagner 11.11.2022, 14.52 Uhr

In Kaisten eröffnete die Fasnachtsgesellschaft Chaischter Haldejoggeli die Fasnacht, hier Narrenvater Marco Zaugg (links) und Martin Meier. Hans Christof Wagner

Die zahlreich erschienene Dorfbevölkerung von Kaisten sass am Freitag, 11.11., gut gelaunt und nach alter Sitte im Festzelt auf dem Joggeliplatz zusammen – endlich wieder und am angestammten Ort, wie Narrenvater Marco Zaugg unterstrich. Denn bei der Fasnachtseröffnung 2021 war der Joggeliplatz eine Baustelle und die von 2020 war wegen Corona abgesagt worden.

Sauschwänzli und Sauschnörrli kamen zwar nicht bei allen gut an, bei dieser Gruppe aber schon. Hans Christof Wagner

Umso grösser war jetzt die Feierlaune der Kaister Närrinnen und Narren. Sie liessen sich am 11.11. die eine oder andere Portion Sauschwänzli und Sauschnörrli schmecken.

Dann war es so weit: Um 10.51 Uhr verkündeten Marco Zaugg und Martin Meier das Motto der Kaister Fasnacht 2023: «Mer heize ih mit Chohle!» heisst es – kein Wunder, hatte doch das Köhlerfest auch die Chaischter Haldejoggeli stark in Anspruch genommen. Ist derzeit das Thema Heizen doch in aller Munde. Auch die Plakette zeigt den während des Fests aufgebauten Kohlenmeiler.

Mit Pauken und Trompeten: Lautstark war der Einzug der Alten Garde. Hans Christof Wagner

Plaketten liegen noch im Hafen von Amsterdam

Aber die 2023er-Plakette konnten Zaugg und Meier nur als Plakat zeigen. Die Original-Plaketten selbst befinden sich derzeit noch im Hafen von Amsterdam auf ihrem Weg von Fernost, wo sie hergestellt werden, ins närrische Fricktal. Zaugg sagte:

«Aber bis zum ersten Faissen sind sie sicherlich eingetroffen.»

Bei der klassischen Fasnachtseröffnung in Kaisten durfte auch die Alte Garde der ehemaligen FC-Fussballer nicht fehlen. Sie zogen lautstark auf den Festplatz ein. Dann zählte Zaugg herunter – die letzten Sekunden vor 11.11 Uhr.

Endlich – nach 11.11 Uhr wurde schliesslich die Mehlsuppe ausgeteilt. Hans Christof Wagner

Mit einem dreifachen «Mülleri het sie het!» war schliesslich die fünfte Jahreszeit eröffnet. Inzwischen hatte sich der Joggeliplatz mit einer grossen Menschenmenge gefüllt. Alle waren gespannt darauf, wie die Mehlsuppe 2022 schmecken wird. Offenbar traf sie den Geschmack – denn die Schlange vor der Ausgabestelle wurde immer länger.