Kaisten/Ittenthal: Ortsbürger sollen das Restaurant Sonne kaufen

Kaisten Einziges Restaurant im Dorfteil Ittenthal: So wollen die Ortsbürger die «Sonne» retten Das Gasthaus zur Sonne in Ittenthal ist das einzige Restaurant im Dorfteil – nur: Nach einem missglückten Gastroprojekt ist das Lokal seit Monaten zu. Im Hintergrund wird aber fleissig an dessen Zukunft gearbeitet. Die Idee: Die Kaister Ortsbürgergemeinde soll die Liegenschaft kaufen und verpachten. Ein Entscheid fällt im Juni. Nadine Böni Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Das Gasthaus zur Sonne soll in den kommenden Monaten den Besitzer wechseln. Interessiert am Kauf ist die Ortsbürgergemeinde. Dennis Kalt (20. Januar 2022)

Hinter dem Gasthaus zur Sonne im Kaister Ortsteil Ittenthal liegen turbulente Monate. Im Frühjahr 2021 verliess die langjährige Wirtin Astrid Näf das Restaurant. Im darauffolgenden September eröffneten die Brüder André und Roland Schär hier ihr «Lokal No. 5», wollten mit einem neuen Konzept als Musiklokal durchstarten – strichen aber schon wenige Wochen später wieder die Segel.

Seither ist das Restaurant zu. Aber: Im Hintergrund wird fleissig an dessen Zukunft gearbeitet. Die Liegenschaft ist derzeit im Besitz einer Familienstiftung mit Sitz im Freiamt. Wie die AZ weiss, soll die «Sonne» in den kommenden Monaten aber verkauft werden – an die Kaister Ortsbürgergemeinde. Der für die Ortsbürgergemeinde zuständige Gemeinderat Stephan Wiestner bestätigt auf Anfrage:

Stephan Wiestner, Gemeinderat Kaisten. zvg

«Der Kauf wird an der kommenden Ortsbürgerversammlung traktandiert.»

Diese ist für den Freitag, 24. Juni, terminiert. Der ausgehandelte Verkaufspreis liegt bei knapp unter einer Million Franken. «Der Preis ist sicherlich fair», sagt Wiestner, wobei er anmerkt, dass «mittelfristig sicher Investitionsbedarf» am Gebäude bestehe.

Wohnraum statt Restaurant

Die jetzige Eigentümerschaft sei mit der Idee an die Gemeinde gelangt, sagt Wiestner. Nach dem Abgang der Brüder Schär sei offen gewesen, welcher Nutzung die Liegenschaft zugeführt werden soll. Wobei eine Möglichkeit auch gewesen sei, den Gastrobetrieb aufzugeben und stattdessen Wohnraum zu schaffen. «Das wäre natürlich sehr schade», sagt Wiestner und spricht damit wohl vielen Ittenthalerinnen und Ittenthalern wie auch Kaisterinnen und Kaistern aus der Seele.

Die «Sonne» ist ein beliebtes Ausflugsziel, etwa um nach einem Sonntagsspaziergang einen Coup zu essen. Sie ist mit ihrem grossen Saal der Ort für Vereinsversammlungen und Familienfeste «und ein überaus wichtiger Treffpunkt im Ortsteil», sagt Wiestner, der selbst seit vielen Jahren in Ittenthal wohnt. Für ihn ist deshalb klar:

«Gibt es die ‹Sonne› nicht mehr, fehlt der letzte Treffpunkt im Ortsteil und der letzte öffentlich zugängliche Saal in dieser Grösse.»

Das zeige sich bereits jetzt, wo die «Sonne» seit mehreren Monaten geschlossen ist. Das bestätigt auch der Kaister Gemeindeammann Arpad Major. Er sagt: «Ein Kauf durch die Ortsbürgergemeinde ist deshalb eine interessante Idee.»

Es gibt bereits Interessenten

Am 24. Juni entscheiden also die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger, wie es mit dem Gasthaus zur Sonne weitergeht. Die jetzigen Eigentümer würden sich über ein Ja freuen: Es sei ihnen ein Anliegen, dass die «Sonne» als Restaurant erhalten bleibe – dafür habe man auch finanziell bessere Angebote ausgeschlagen, sagt Josef Schmid, Vertreter der Stiftung. Er fügt an:

«Wir haben es immer genossen, wenn wir selber in der ‹Sonne› waren, und kommen auch künftig gern wieder mal vorbei.»

Sagen die Stimmberechtigten tatsächlich Ja zum Kauf, würde bei der Ortsbürgergemeinde die Suche nach einem geeigneten Pächter oder einer geeigneten Pächterin beginnen. Wobei sich in den vergangenen Wochen mehrere Interessenten nach dem Gasthaus erkundigt haben. «Das spricht für den Standort», sagt Wiestner.

Unter den Interessenten sind mehrere Wirte aus dem Fricktal, wobei diese derzeit (noch) nicht öffentlich genannt werden möchten. «Wir würden bei einer Suche nach einem Pächter aber sicherlich nicht bei null beginnen», sagt Wiestner.

