Köhlerin Doris Wicki entacht den Kohlenmeiler in Kaisten

Kaisten Köhlerin Doris Wicki bringt den Holzberg zum Glühen – und wohnt dafür im Baumhaus Nach zehn Jahren raucht beim Forsthaus Äsple in Kaisten bald wieder ein Kohlenmeiler. Am Dienstag startete der Aufbau des Meilers mit acht Metern Durchmesser. Diesen Samstag wird er entfacht. Zwei Wochen wird er schwelen. Verantwortlich dafür, dass er nicht erlischt, ist Köhlerin Doris Wicki – die dafür zwei Wochen im Baumhaus wohnt. Dennis Kalt 07.09.2022, 05.00 Uhr

Köhlerin Doris Wicki und OK-Präsident Andreas Gertiser freuen sich darauf, wenn der Meiler am Samstag entfacht wird. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Der Regen prasselt an diesem Dienstagnachmittag auf die Helferinnen und Helfer nieder. Hier, an einer kleinen Waldlichtung beim Forsthaus Äsple, knackt das Holz im Zehnsekundentakt. Denn der mechanische Spalter wird unnachgiebig gefüttert, damit der Kohlenmeiler ordentlich in Form gebracht werden kann.