Kaisten: Die Verwaltung zügelt ins Provisorium

Kaisten Die Verwaltung steht vor dem grossen Zügelstress, aber: «Die Vorfreude auf das neue Gemeindehaus überwiegt» Über das kommende Wochenende zügelt die Kaister Gemeindeverwaltung in ein Provisorium, damit das Gemeindehaus ausgebaut und saniert werden kann. Im Provisorium gibt es zwar weniger Platz und keine grossen Sitzungszimmer – dafür aber auch kein Baulärm. Nadine Böni 23.02.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Kaisten plant den Ausbau/die Erweiterung des Gemeindehauses durch eine Aufstockung. Visualisierung/zvg

Die Kartonschachteln stehen bereit in Kaisten. Am kommenden Samstag wird ein Umzugsunternehmen vorfahren und die Verwaltung aus dem Gemeindehaus ins Provisorium zügeln. Einige Unterlagen seien schon gepackt, ein paar Möbel in ein Zwischenlager geschafft, sagt Judith Berger, Leiterin Einwohnerdienste und stellvertretende Gemeindeschreiberin.

Das meiste Material wird aber am Freitag in die Kisten verpackt, am Montag dann werden die Arbeitsplätze im Provisorium eingerichtet. An diesen beiden Tagen bleibt die Verwaltung deshalb geschlossen. Ab Dienstag, 1. März begrüsst die Verwaltung die Einwohnerinnen und Einwohner im Provisorium an der Weidstrasse 1.

Vorfreude auf das neue Gemeindehaus

Das dortige Bauernhaus, ohnehin im Eigentum der Gemeinde und leerstehend, wird voraussichtlich in den kommenden 15 Monaten der Verwaltungsstandort. Berger sagt:

«Aufgrund der engen Platzverhältnisse vor Ort werden die Öffnungszeiten vorübergehend angepasst.»

Die Schalter der verschiedenen Abteilungen bleiben jeweils am Freitag geschlossen. «Wir hoffen auf die Rücksichtnahme und das Verständnis der Bevölkerung», sagt Berger.

Das Kaister Gemeindehaus wird währenddessen saniert und erweitert. Den entsprechenden Kredit über 3,2 Millionen Franken hatte der Souverän im November 2020 gutgeheissen. Unter anderem entsteht in Richtung Kirchentreppe ein Anbau, ausserdem wird das Dach aufgestockt.

Anstelle des alten Kindergartens werden mehrere Parkplätze erstellt. Visualisierung/zvg

Natürlich sei der Umzug mit einigem Aufwand und Erschwernissen verbunden, sagt Berger. Aber: Bei ihr persönlich überwiege die Vorfreude auf das neue Gemeindehaus. Und sie ist überzeugt, dass das Arbeitsklima im Provisorium besser wird, als wenn die Bauarbeiten unter laufendem Verwaltungsbetrieb im Gemeindehaus durchgeführt worden wären. Sie sagt:

«Für die Mitarbeitenden ist das sicher angenehmer. So haben wir zwar etwas weniger Platz, dafür aber keinen Baulärm.»

Weil es im Bauernhaus an der Weidstrasse keine richtigen Räumlichkeiten für grössere Sitzungen gibt, hat die Gemeinde ausserdem das Dachgeschoss des Volg-Ladens von der Landwirtschaftlichen Konsumgenossenschaft gemietet. Hier werden in den kommenden Monaten die Gemeinderats- und Kommissionssitzungen abgehalten.