BASF-Werk in Kaisten wird 50 Jahre alt

Kaisten «Die Nähe zur Gemeinde ist uns wichtig»: Basf feiert den 50. Geburtstags seines Werks – und plant Millioneninvestitionen Im Juni 1972 wurde der Standort des Chemiekonzerns Basf mit einem Produktionsgebäude in Kaisten eröffnet. Heute werden dort 250 Mitarbeitende beschäftigt. Mittlerweile hat sich der Standort zu einem europäischen Produktionszentrum entwickelt, das dafür sorgt, dass Kunststoff leistungsfähiger und nachhaltiger wird. Dennis Kalt 09.09.2022, 05.00 Uhr

Jean-Roch Pauquet, Leiter Anwendungszentrum Kunststoffadditive Emea, Standortleiter Robert Baumann und Urs Hasler, Leiter Standortlogistik (v.l.), auf dem Basf-Gelände in Kaisten. Bild: Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Mit 250 Mitarbeitenden am Standort Kaisten ist der Chemiekonzern Basf heute einer der grössten Arbeitgeber im Fricktal. Im Juni 1972 war es, als das Werk eröffnet wurde – damals mit einem Produktionsgebäude sowie Lagern und den Anlagen zur Ver- und Entsorgung.

Fast genau 50 Jahre später ist Standortleiter Robert Baumann stolz darauf, dass sich das Kaister Werk zu einem globalen Kompetenzzentrum für die Faser- und Folienindustrie sowie zu einem europäischen Produktionszentrum für Kunststoffadditive entwickelt hat. Er sagt:

«Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Kundenspezifizierung – am Standort Kaisten liefern wir alles aus einer Hand.»

Kurz gesagt, dreht sich am Kaister Standort der Basf alles darum, wie Kunststoffe durch Additive leistungsfähiger und nachhaltiger gemacht werden. So erleichtern die produzierten Additive etwa die Verarbeitung von Kunststoffen, schützen diese vor Hitze und Licht oder verbessern die Materialeigenschaften für spezifische Anwendungsbereiche.

Mehrere tausend Tonnen Additive pro Jahr

Über die letzten fünf bis zehn Jahre, so Baumann, habe die Basf-Gruppe in den Kaister Standort einen hohen zweistelligen Millionenbetrag investiert, um den Betrieb der Anlagen und die Infrastruktur nachhaltig zu gestalten. «Etwa werden wir unsere Stromversorgung modernisieren und ein neues Prozessleitsystem installieren», nennt Baumann zwei Beispiele.

Basf beschäftigt in Kaisten 250 Mitarbeitende. Bild: zvg

Pro Jahr produziert der Basf-Standort in Kaisten Kunststoffadditive in einer Grössenordnung von mehreren tausend Tonnen. Zum Einsatz kommen sie in Produkten von Kundinnen und Kunden aus der Landwirtschaft, dem Baugewerbe oder der Automobilindustrie etwa. Die Produktionsanlagen seien derzeit gut ausgelastet, sagt Baumann, der hinzufügt:

«Es werden massgebliche finanzielle Mittel in die Kapazitätserweiterung unserer Produktionslinien fliessen.»

Pläne zur Erhöhung der Zahl der Mitarbeitenden gebe es aber derzeit keine.

Kommerzielle Produktion wird simuliert

Basf arbeitet nicht nur daran, die Verwertbarkeit von Kunststoffen sowie deren Resistenz mit Hilfe ihrer Additive zu verbessern, auch liegt der Fokus auf der Erhöhung der Umweltverträglichkeit. «Unsere Additive sorgen für eine längere Lebensdauer, ermöglichen mehr Recyclingzyklen oder einen höherwertigen Einsatz bei der Wiederverwertung von Kunststoffen», sagt Jean Roch Pauquet, Leiter des Anwendungszentrums Kunststoffadditive.

Ein Laborant im Anwendungszentrum in Kaisten vergleicht die optischen Eigenschaften einer recycelten Folie mit und ohne Stabilisatorsystem. Bild: zvg

Das Anwendungszentrum der Basf für die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika ging am Kaister Standort im Jahr 2018 in Betrieb. Pauquet sagt:

«Hier haben wir die Möglichkeit, auf hochmodernen Anlagen kommerzielle Produktionsprozesse präzise zu simulieren und die Effektleistungen der Additive professionell zu bewerten.»

95 Prozent der Anlagen sind automatisiert. Der hohe Automatisierungsgrad soll auch durch digitale Anwendungen weiter optimiert werden. «Erst im Mai haben wir ein Pilotprojekt für ein fahrerloses Transportsystem, das den innerbetrieblichen Warentransport automatisieren soll, erfolgreich abgeschlossen», sagt Urs Hasler, Leiter der Standortlogistik.

Am Standort Kaisten stellt die Basf vor allem Kunststoffadditive her, darunter grossvolumige Antioxidantien. Bild: zvg

In einer zweiten Phase solle es nun darum gehen, die Be- und Entladung in respektive aus dem fahrerlosen Fahrzeug zu automatisieren. Auch werden seit kurzem Drohnen für die Instandhaltung eingesetzt. Sie böten etwa eine visuelle Orientierung, um sich einen Überblick über den Zustand von Schornsteinen, Tanks und Anlagen zu verschaffen, und seien damit eine wichtige Ergänzung von Inspektionen, so Hasler.

Baumann betont, dass die Nähe zur Gemeinde Kaisten wichtig sei. «Wir bemühen uns auch in Zukunft dafür, diese Beziehungen zu festigen», sagt er.