Saurierfund am Kaistenberg: Die Experten sind begeistert

Kaisten «Der gefundene Dino war bis sechs Meter gross»: Der Fund am Kaistenberg begeistert die Experten Bei den Bauarbeiten am Kaistenberg wurden Knochenreste von Dinosauriern gefunden. Die Funde sind wissenschaftlich bedeutend – erweitern sie doch die bekannte Verbreitungsfläche der Saurier in Frick deutlich. Während die Fundstellen bereits bebaut wurden, sind die Fundstücke ab sofort im Fricker Sauriermuseum zu bewundern. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 06.04.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei den Sanierung- und Ausbauarbeiten an der Kaistenbergstrasse wurden Reste von Dinosauriern gefunden. zvg

Diese Grabung hat Hand und Fuss – wortwörtlich: Bei den Arbeiten am Kaistenberg wurden Knochenreste von Dinosauriern entdeckt, darunter ein Fuss und mehrere Handknochen.

Wirklich überraschend war der Fund dabei nicht, denn: Die Arbeiten schneiden Gesteinsschichten an, in denen in der Tongrube Gruhalde in Frick bereits früher Überreste von Dinosauriern gefunden wurden. Das zeigte die geologische Karte für den von den Arbeiten betroffenen Bereich.

So sagt denn auch Andrea Oettl, Museumsleiterin des Sauriermuseums in Frick: «Wir haben alle ganz fest gehofft, dass etwas zum Vorschein kommt.»

Die gefundene Hand eines Plateosauriers. zvg

Und es kam nicht wenig zum Vorschein. So wurde etwa auf der Anhöhe beim Ellenbühl ein gut erhaltener Plateosaurierfuss und Beinknochen geborgen. Eine zweite Fundstelle befand sich oberhalb des Lindenhofs. Dort fand das Ausgrabungsteam Rippen, Wirbel und Handknochen eines Sauriers. Andrea Oettl sagt:

«Das Tier war ausgewachsen und dürfte fünf bis sechs Meter gross gewesen sein.»

Im Unterschied zu den Knochenfunden aus der Gruhalde sind die Knochen vom Kaistenberg alle schwarz, was auf unterschiedliche chemische Bedingungen bei der Fossilisierung hinweist.

Expertenteam wurde früh aufgeboten

Die Funde sind dabei auch wissenschaftlich bedeutend. Denn die Verbreitungsfläche der Dinosaurierfunde in Frick könne nun um gut einen Kilometer Durchmesser vergrössert werden, erklärt Oettl. Die Fläche weist so neu einen Durchmesser von mindestens vier Kilometern auf.

Andrea Oettl, Leiterin Sauriermuseum Frick. Thomas Wehrli (9. Januar 2020)

Oettl vermutet an der Fundstelle am Kaistenberg in etwa mit der gleichen Häufigkeit Material wie an bekannten Fundorten. Dies bestätige auch die kurze Zeit, in der die Funde gemacht wurden.

Aufgrund der Erkenntnisse aus der geologischen Karte wurden am Kaistenberg frühzeitig mit den Experten Kontakt aufgenommen, die im Auftrag der Saurierkommission der Gemeinde Frick tätig sind. Das bewährte Ausgrabungsteam um Ben Pabst und Ursina Bachmann konnte sich die Baustellenlöcher so anschauen und den Grabungsarbeiten nachgehen. Letztere spricht mit Blick auf die Fundstücke von einer «Grabung mit Hand und Fuss».

Keinen Einfluss auf Zeitplan der Baustelle

Die Präparation der Fundstücke sei qualitativ nicht ganz einfach gewesen, sagt Oettl, aber es sei letztlich alles gut gegangen. Ein Teil der Funde – der Fuss und die Handknochen – sind derzeit bereits im Sauriermuseum Frick ausgestellt. Dieses ist jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Fundstücke sind bereits im Sauriermuseum ausgestellt. zvg

Auf den Zeitplan der Bauarbeiten hatte die Ausgrabung keinen Einfluss. Bis im Herbst soll die Vollsperrung über den Berg aufgehoben werden können. Daniel Schaub, Sektionsleiter für Grundwasser, Boden und Geologie im kantonalen Department Bau, sagt:

«Wir konnten die Bauarbeiten so organisieren, dass sich Bau- und Grabungsarbeiten nicht gegenseitig behindern.»

Zwar musste das Team die Grabungen in relativ kurzer Zeit ausführen, so Schaub. Da aber auch die Bauarbeiten an verschiedenen Orten durchzuführen waren, konnten die beiden Löcher für die Entwässerung in Ruhe untersucht werden. Weitere Grabungen in dem Gebiet sind nicht angedacht.

Fundstelle nicht mehr sichtbar

Die Fundstellen am Kaistenberg derweil sind nicht mehr sichtbar: In diesen Abschnitten ist die neue Strasse schon gebaut oder mit Blocksteinmauern versehen. Freizeitpaläontologen können sich also den Weg sparen. Oder wie es in vielen Tatortfilmen heisst: «Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen