Kaiseraugst/Augst/Giebenach Er hat Feuerwehrgeschichte mitgeschrieben, nun gibt Andreas Brodbeck das Kommando ab – obwohl «das Herz sagt, mach weiter» Die Feuerwehr Raurica ist das beste Beispiel dafür, dass Feuerwehren über Kantonsgrenzen hinweg funktionieren. Wie kein Zweiter hat Andreas Brodbeck (52) den Zusammenschluss begleitet und mitgestaltet. Jetzt geht er in den Ruhestand – voller guter Erinnerungen, aber auch mit Wehmut und der offenen Frage, ob ein Leben ohne Blaulicht überhaupt möglich ist. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Brodbeck hört als Kommandant der Feuerwehr Raurica auf. zvg

Andreas Brodbeck beschreibt seine Gemütslage derzeit als gespalten. «Der Verstand sagt, es reicht, das Herz sagt, mach weiter», meint er. Jetzt hat der Verstand gesiegt. Brodbeck hört als Kommandant der Feuerwehr Raurica auf – nach neun Jahren an der Spitze, sieben Jahre als Vize und 30 Jahre als aktiver Feuerwehrler insgesamt. Am Samstag wird er bei der Hauptübung in Augst feierlich verabschiedet. Thomas Lehmann (35) übernimmt.

Als Brodbeck 1992 hinzustiess, war es noch die Feuerwehr Kaiseraugst. 1999 kam Augst hinzu und der Namenszug wurde länger. Schliesslich klopfte 2019 Giebenach auch noch an. Und das erforderte Kreativität. Ein kürzerer, knackigerer Name sollte her. Und was lag im unteren Fricktal/Baselbiet näher, als die gemeinsame römische Geschichte aufzugreifen: «Raurica».

Pioniere mit einer der ersten Fusionen über Kantonsgrenzen hinweg

«Ich habe in den 30 Jahren Feuerwehr zwei Namensänderungen und zwei Fusionen erlebt», blickt Brodbeck zurück. Bei der ersten, jener zwischen Kaiseraugst und Augst 1999, waren sie Pioniere. Sich kantonsübergreifend zusammenzuschliessen, war seinerzeit noch neu.

Aber Brodbeck hat sie nie als problematisch erlebt. Alles habe immer reibungslos funktioniert. Eine Feuerwehrkommission mit je einem Gemeinderat pro Dorf bestimmt, wo es langgeht – paritätisch besetzt, trotz der unterschiedlichen Grösse der Dörfer.

Überhaupt: Kaiseraugst und Augst gehörten geografisch und von der Mentalität ohnehin zusammen, selbst mit der Kantonsgrenze dazwischen, findet der scheidende Kommandant. Aber klar ist auch: Feuerwehrfusionen sind oft aus der Not geboren. Bei je nur rund 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern, wie bei Augst und Giebenach der Fall, geht es heutzutage kaum mehr anders.

Die Feuerwehr Raurica hat seit Ende Oktober 2020 ein neues Tanklöschfahrzeug. zvg

Personell und materiell bestens aufgestellt

Mehr als 100 Männer und Frauen gehören der Feuerwehr Raurica an – zu zwei Dritteln kommen sie aus Kaiseraugst. Mit neun Fahrzeugen ist der Fuhrpark auf dem neuesten Stand. Brodbeck sagt:

«Die kommenden 15 Jahre muss man nichts Neues kaufen und auch keine grossen Investitionen stemmen.»

Das war ihm immer wichtig: abtreten und ein gut bestelltes Haus hinterlassen, ohne «Baustellen», wie er sagt.

«Ich habe in den 30 Jahren viel erleben müssen, aber noch mehr erleben dürfen. Das Gute überwiegt», sagt er. Was er vor allem mitnimmt, sind Erinnerungen an Zusammenhalt, Kameradschaft, Wertschätzung und Dankesbezeugungen seitens der Bevölkerung.

Vier Tage waren sie 1999 beim legendären Weihnachtsturm «Lothar» im Einsatz – und die Menschen versorgten sie dabei mit Essen und Trinken. Wenn es Brodbeck und seinen Leuten gelang, das Büsi oder den Hund vor den Flammen zu retten, war die Freude ihrer Halterinnen und Halter für sie der grösste Lohn.

Jetzt, mit 52 Jahren, wird Andreas Brodbeck das hinter sich lassen und sich ganz aus der Feuerwehr Raurica zurückziehen. Wie er sich fühlt? Er sagt:

«Es tut schon auch weh. Mal sehen, wie ich mich fühle, wenn ich im Januar 2023 das Blaulicht höre, alle ausrücken und ich zu Hause bleibe.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen