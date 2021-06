Kaiseraugst «Wir haben uns diesen Abschied anders vorgestellt»: Dorfladen bleibt nach Brand geschlossen Anfang Juli 2020 wurde der Dorfladen im Kaiseraugster Zentrum bei einem Brand zerstört. Lange suchte Betreiber Roland Rickenbacher nach einer Alternative – im Dorf und in der Umgebung. Aber: Eine gute Lösung ergab sich nicht. Nun hofft er, wenigstens mit seinem Cateringunternehmen weitermachen zu können. Nadine Böni 19.06.2021, 05.00 Uhr

Roland Rickenbacher musste den Betrieb seines Dorfladens im Sommer 2020 nach einem Brand einstellen – jetzt ist klar: Er bleibt für immer zu. Dennis Kalt (6. Juli 2020)

Fast ein Jahr ist es inzwischen her, seit das Schicksal bei Roland Rickenbacher zuschlug: Am 3. Juli 2020 brach im Gebäude an der Dorfstrasse 39 in Kaiseraugst ein Brand aus. Zerstört wurden mehrere Wohnungen – und auch Rickenbachers Dorfladen im Erdgeschoss.

«Gebrannt hat es zwar nur in den oberen Stockwerken. Das Löschwasser ist aber überall eingedrungen», sagte Rickenbacher damals. Der Laden blieb geschlossen. Und: Er bleibt es für immer.

Nach 30 Jahren die Schlüssel abgegeben

Die Besitzerfamilie arbeitet inzwischen an einem Projekt für einen Neubau. Ein Dorfladen ist darin nicht mehr vorgesehen – auch, weil sich Roland Rickenbacher nicht vorstellen konnte, bis zu dessen Fertigstellung zu warten. «Ich wäre dann 63 Jahre alt. Das wäre auch für die Besitzerfamilie keine gute Lösung», erklärt er. Und betont:

«Wir sind im Guten auseinandergegangen.»

Beim Brand im Juli 2020 wurden die oberen Stockwerke des Gebäudes zerstört. Urs Wullschleger (3. Juli 2020)

Trotzdem: Der Abschied vom Dorfladen, von Kaiseraugst auch, hat ihn geschmerzt. 30 Jahre – «also mein halbes Leben» – hatte er im Laden gearbeitet, zunächst als Angestellter, dann während 27 Jahren als Chef. Anfang Mai nun hat er, fast auf den Tag genau 30 Jahre nach seinem Start im Laden, die Schlüssel zu den Räumlichkeiten abgegeben. Er sagt:

«Das war nicht einfach. Wir haben uns diesen Abschied sicher anders vorgestellt.»

Aber Roland Rickenbacher ist nicht einer, der lange hadert mit dem Schicksal. Lieber nimmt er es in die eigene Hand. Dutzende Optionen prüfte er in den vergangenen Monaten für eine neue Lösung für den Dorfladen, in Kaiseraugst und in der Umgebung. Erfolglos. Als sich das Ende der Ära des Dorfladens im Herbst abzeichnete, da beschlossen er und seine Familie, neue Wege einzuschlagen.

Frau und Tochter orientierten sich neu

Seine Tochter und seine Frau, zuvor beide im Cateringservice und im Laden der Familie tätig, begannen mit der Jobsuche – und fanden innert kurzer Zeit eine Anstellung. «Das ist eine grosse Erleichterung, eine Sorge weniger», sagt Rickenbacher.

Er selbst hat derweil noch immer mit den Folgen eines zweiten Schicksalsschlags zu kämpfen. Wenige Monate vor dem Brand hatte er sich bei einem Sturz schwer an der Schulter verletzt. Ende Jahr musste er gar operiert werden. Noch immer ist er in der Rehabilitation, hat nun aber seit wenigen Tagen die Erlaubnis der Ärzte, in einem Teilzeitpensum zu arbeiten.

Der Abschied vom Laden fällt Roland Rickenbacher nicht leicht – aber er hat Ideen für die Zukunft. Nadine Böni (27. August 2020)

Die Erleichterung ist ihm anzuhören, als er davon erzählt. «Ich bin nicht einer, der gerne tatenlos herumsitzt», sagt er mit einem Lachen. Und vielleicht gibt es da auch ein Zeichen, dass sich das Schicksal nun zum Guten wendet. Denn:

«Als ich vom Arzt nach Hause kam, läutete das Telefon – ein Kunde mit einer Anfrage für einen Cateringauftrag.»

Roland Rickenbacher hat den Auftrag angenommen, der Anlass steht. Er scheint seinem Traum ein Stückchen näher gekommen. Rickenbacher nämlich möchte seinen Cateringservice weiterführen. «Ins Catering haben wir in den letzten Jahren unser Herz und unsere Seele gesteckt», sagt er. «Es wäre schön, wenn es weitergehen würde, auch wenn das wegen der Pandemie natürlich noch immer schwierig ist.»

Ein Funken Hoffnung, dass es gut kommt

Der erste Auftrag gebe nun aber Mut, sagt Rickenbacher: «Natürlich haben wir noch daran zu knabbern, was alles passiert ist. Aber wir haben die Hoffnung, dass es jetzt gut kommt.»

So verlassen Rickenbachers den Kaiseraugster Dorfladen mit einem weinenden Auge – vor allem aber mit viel Dankbarkeit. Zum einen gegenüber der Gemeinde und der römisch-katholischen Kirchgemeinde, die ihm als Übergangslösung nach dem Brand rasch die Schulhausküche und die Küche im Pfarreizentrum Schärme zur Verfügung stellten. Zum anderen gegenüber den vielen Kundinnen und Kunden, die dem Dorfladen über all Jahre die Treue gehalten hätten. «Wir haben den direkten Kontakt zu den Menschen immer sehr geschätzt», sagt er.