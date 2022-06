Lange Nacht der Musik in Kaiseraugst passte für alle Besuchenden

Kaiseraugst Von Blues über Funk und Pop bis hin zu Klassik und Jazz: An der langen Nacht der Musik passte es für alle Besuchenden An der langen Nacht der Musik am Samstag in Kaiseraugst waren 550 Musizierende zu Gast. Die stilistische Vielfalt machte die gut besuchte Veranstaltung zu einem Erlebnis. Peter Schütz 12.06.2022, 19.04 Uhr

Waren himmlisch: Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer von Wunderkram. Peter Schütz

Die lange Nacht der Musik hat gehalten, was sie versprochen hat: Eine wahrlich lange Nacht voller Musik in allen erdenklichen Variationen an einem lauen Sommerabend in einem dörflichen Ambiente. Das Wetter spielte mit, die rund 2200 Besuchenden brauchten nicht an Regenschirme oder dergleichen zu denken.

Die lange Nacht der Musik war zum Abheben schön. Peter Schütz

Der Samstagabend in Kaiseraugst liess auch die Pandemie, die die zweite Ausgabe des 2018 erstmals durchgeführten Anlasses blockte, vergessen. Maskentragen, Einschränkungen und Abstandhalten war einmal. «Jetzt ist wieder normal», freute sich Katja Widrig vom Organisationsteam.

2021 habe es zwar eine «Light»-Versionen gegeben, blickte sie zurück. Doch was am Samstagabend in der vollen Version geboten wurde, war vergleichsweise ein rappelvolles gegenüber einem halb vollen Glas. Das unterstrichen auch die Zahlen.

Laut Katja Widrig waren rund 550 Musizierende zu Gast in Kaiseraugst, gut 100 Helfer waren im Einsatz. Die Infrastruktur bestand aus 23 Verpflegungsständen und 13 Bühnen, alle gut zu Fuss erreichbar. Der motorisierte Verkehr musste draussen bleiben, sodass dem gemütlichen Flanieren im Dorfkern nichts im Weg stand.

In der Kirche St.Gallus traten alle Chöre auf

Zwar gab es einen Plan zur Orientierung, doch ohne ging es auch, denn die Veranstaltung lud zum Sich-Treibenlassen ein. Was den Vorteil hatte, dass sich die eine oder andere Überraschung an ungewohntem Ort auftat. Zum Beispiel in der Kirche St.Gallus, dem vermutlich kühlsten Ort am Samstagabend. Dort traten die Chöre auf, absolut unplugged, - Kinderchöre, Vox Raurica, Total Vocal, KUF-Chor, Vivo, Troisette, zu später Stunde der Gospelchor.

Der Chor Vox Raurica in der Kirche St.Gallus. Peter Schütz

Nicht ganz unplugged, jedoch etwas leiser als an anderen Orten ging es auf der Park-Bühne her. Dort standen Volksmusik und Ländler im Mittelpunkt. Die Alphorngruppe Echo vom Wartenberg und die Örgelimuusig Sorpresa machten den Auftakt, gefolgt von den tiefgründig-romantischen Liedern des Trios Wunderkram sowie der Gruppe Mattermania, die Mani Matter ein Denkmal setzten.

Diese stilistische Vielfalt zog sich über den ganzen Abend hin. Von laut bis leise, von zünftig bis besinnlich war so ziemlich alles zu hören, was die Welt der Musik ausmacht. Blues, Funk, Soul, Rock, Pop, Klassik, Jazz, Country, Folk – für jeden Geschmack und jedes Alter war etwas dabei. Der Clou war, dass sogar die kleinen Gruppen ganz gross rauskamen.

Soul2Funk verwandelten die Bühne in einen brodelnden Kessel. Peter Schütz

Brainchild, James Gruntz und Upgrade auf der Leue-Bühne

Zum Beispiel das Basler Piccolo- und Flötenquartett Picobelli oder das Duo Mora aus Rheinfelden. Soul2Funk hingegen verwandelte die Sunne-Bühne in einen brodelnden Kessel. Die Hauptacts hatten den meisten Platz: Brainchild, James Gruntz und Upgrad traten auf der imposanten Leue-Bühne auf. Dass es auch andersherum funktionierte – viele Akteure auf kleinerem Raum -, bewies der Jugendchor Vivo.

Die lange Nacht der Musik begann bereits am frühen Abend, als die Sonne noch viel Kraft hatte. Als es dunkel wurde und die Lichter angingen, entfaltete der Anlass seinen ganzen Zauber.

Die Jagdhornbläser Ergolz am Podest vor dr Schüüre. Peter Schütz