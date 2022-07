Kaiseraugst: Unbekannte wollen Geldautomat aufbrechen

Kaiseraugst Unbekannte versuchen, Geldautomaten aufzubrechen – scheitern aber mit dem Vorhaben In Kaiseraugst haben in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Personen versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen. Weil sie es nicht geschafft haben, blieb es beim Sachschaden am Automaten. 07.07.2022, 08.59 Uhr

Tatort war der Geldautomat, der im Coop-Baumarkt am Junkholzweg in Kaiseraugst steht. Das Gerät löste am Donnerstag, 7. Juli 2022, kurz vor 1.30 Uhr Alarm aus, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.