Nach Vandalenakt in Kaiseraugst taucht Bekennerschreiben auf

Kaiseraugst Sie nennen sich «unbeugsame Gallier»: Nach dem Vandalenakt beim Kaiserhof taucht ein Bekennerschreiben auf In einem anonymen Bekennerschreiben, unterschrieben mit «Asterix und seine Freunde», werden die jüngsten Sachbeschädigungen an den Parkvorrichtungen auf dem Kaiseraugster Shoppingareal gerechtfertigt. Unterdessen hat die Gruppe wohl ein zweites Mal zugeschlagen. Und kündigt «weitere Aktionen in unregelmässigen Abständen» an. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Kaiserhof in Kaiseraugst hat es zum zweiten Mal Vandalismus gegen die Parkvorrichtungen gegeben. So sind sie erneut ausser Betrieb. Hans Christof Wagner/Aargauer Zeitung

Man kennt es aus den «Asterix»-Comics: Unbeugsame Gallier hören nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten – hier den Römern. Jetzt haben sich «unbeugsame Gallier» bei der AZ gemeldet. Mit «Asterix und seine Freunde» haben sie den Brief unterzeichnet. Gegen die Römer leisten sie keinen Widerstand, wohl aber gegen den Verkehrsclub der Schweiz, den VCS.

«Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, dass die Schranken in Kaiseraugst wieder ausser Betrieb genommen werden», heisst es darin. Es ist ein Bekennerschreiben. Es ist anonym. Wer hinter der Gruppe steckt, ist der Redaktion unbekannt.

Die Gruppe übernimmt darin die Verantwortung für die jüngsten Sachbeschädigungen an den Parkvorrichtungen am Coop-Einkaufszentrum Kaiserhof in Kaiseraugst. «Drei Displays wurden dabei zerstört», weiss die Gruppe. Und freut sich darüber, dass infolgedessen die komplette Anlage vergangene Woche vorübergehend ausser Betrieb genommen werden musste. Die Schranken standen offen. Es konnte wieder gratis parkiert werden. Ziel erreicht – zumindest aus Sicht der «Gallier».

Am Kaiserhof in Kaiseraugst haben wieder Vandalen gewütet. In den Schlitz eines Ticketautomaten wurde eine gelbe Masse gespritzt. Hans Christof Wagner/Aargauer Zeitung

Und auch aktuell stehen sie wieder offen, wie am Montag ein Augenschein auf dem Areal beweist. Über das Wochenende ist es dort erneut zu einem Anschlag gekommen, mutmasslich haben die «Gallier» wieder zugeschlagen: Vandalen haben in den Schlitz eines Ticketautomaten eine gelbe Masse gespritzt – die Folge: Coop musste die gesamte Anlage abschalten.

«Wir akzeptieren die Schranke nicht. Wir wollen barrierefrei leben», schreiben «Asterix und seine Freunde» und begründen ihre Aktion damit, dass die Parkschranken auf dem Kaiserhof-Gelände sie in ihrer «Würde» verletzten. Sie seien «friedliche Politaktivisten», die einen «höflichen Umgangston» pflegten und sich «grundsätzlich korrekt» verhielten.

Der VCS reagiert mit Humor

Beigefügt ist dem Schreiben ein Brief an Christian Keller, Geschäftsführer der VCS-Sektion Aargau – wohl der Buhmann für die «Unbeugsamen». Die Vorwürfe an ihn: «Sie entmündigen uns. Sie meinen, besser beurteilen zu können, wann wir ein Kraftfahrzeug zu nutzen haben und wann nicht.»

Keller indes kann der Sache eine humoristische Note abgewinnen. Und antwortet entsprechend knapp und ganz in Gallier-Manier. «Beim Teutates! Wenn diesen Lausbuben ob ihres feigen Streichs nur nicht der Himmel auf den Kopf fällt. Ein Strafbefehl würde vollauf genügen.»

«Uns ist klar, dass Sie wegen einer einmaligen Aktion keine Schranken entfernen, leider», schreiben die «Gallier» an Keller. Und kündigen «weitere Aktionen in unregelmässigen Abständen an».

Wer sich vor Ort umhört, dem wird klar: Die Gruppe hat sich mit ihrem «Aktionismus» keine Freunde gemacht. Gerhard Schenkel, Betreiber einer Textilreinigung im Kaiserhof, sagt: «Vandalismus ist sicher nicht in unserem Sinn. Es wäre besser, dem VCS, Coop und der Gemeinde Kaiseraugst den Unmut zu schreiben, statt die Wut an den Schranken auszulassen.»

Polizei hat keine Kenntnis vom Schreiben

Coop, Hausherr auf dem Areal, will sich nicht in die Karten schauen lassen, wie auf die Provokationen reagiert wird. Mirjam Arnold, Leiterin Kommunikation Nordwestschweiz-Zentralschweiz-Zürich, sagt: «Wir äussern uns grundsätzlich nicht zu sicherheitsrelevanten Themen.»

Laut Bernhard Graser, Sprecher der Kapo Aargau, ist bisher beim zuständigen Stützpunkt in Rheinfelden keine Anzeige eingegangen. Womöglich aber hat Coop online Anzeige erstattet, erklärt Graser weiter. Vom Bekennerschreiben der «Gallier» hätten weder Kapo noch Regionalpolizei unteres Fricktal Kenntnis.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen