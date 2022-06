Kaiseraugst: Kindergarten Liebrüt wird erweitert und saniert

Aargauer Schulen Aus zwei mach eine: Fusion soll das Personalproblem entschärfen – die Schule bleibt trotzdem im Dorf

Der Mangel an Lehrpersonen verschärft sich zusehends. In Full-Reuenthal und Leibstadt glaubt man, die Lösung für das Problem gefunden zu haben: Ab August führen die Gemeinden eine Kreisschule. Der Urheber der Idee will vor allem mehr Nachhaltigkeit für Schulen.