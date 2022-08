Kaiseraugst plant neues Freizeitgebiet im Areal Im Liner

Kaiseraugst Planungsbüro tourt für Entwicklung von neuem Freizeitgebiet mit «Liner-Wagen» durchs Dorf Die Gemeinde Kaiseraugst will ihre Aufenthaltsqualität steigern. Hierzu soll das Areal «Im Liner» zu einer Freizeitzone werden.

50’000 Franken hat die Gemeinde für eine Vorstudie budgetiert. An sieben Standorten im Dorf können Einwohnende ihre Interessen und Wünsche kundtun. Horatio Gollin 17.08.2022, 05.00 Uhr

Daniel Baur, Rhea Mollet, Gemeinderat Oliver Jucker und Gemeindepräsidentin Françoise Moser (v. l.) vor dem «Liner-Wagen». Horatio Gollin

Seit kurzem tourt der «Liner-Wagen» durch die Gemeinde Kaiseraugst, um die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung für die Weiterentwicklung des Areals «Im Liner» zu erheben. Das Areal soll in den kommenden Jahren als Freizeitgebiet weiterentwickelt werden, um die Aufenthaltsqualität in der Gemeinde zu steigern.

Die Bedürfnisse und Wünsche der Einwohnerinnen und Einwohner werden im direkten Gespräch mit den Mitarbeitern des Basler Planungsbüros Bryum erfasst. Daniel Baur vom Planungsbüro sagt:

«Es gibt schon ein reges Interesse. Es kommt ein Haufen Leute, um Mitteilungen zu machen.»

Dabei wird zwar der ganze Ort in den Blick genommen, aber im Mittelpunkt des Mitwirkungsprozesses steht das Gebiet «Im Liner» im südlichen Teil des Dorfes, das die Gemeinde im Rahmen ihrer Legislaturziele 2022/25 als Freizeitareal weiterentwickeln will.

Diese Form der Mitwirkung findet erstmalig in der Gemeinde statt, sagt Gemeindepräsidentin Françoise Moser. Für den Mitwirkungsprozess, der mit einer Vorstudie abschliesst, sind 50’000 Franken budgetiert.

Freizeit, Sport und Park als Gesprächsgrundlage

An sieben Standorten macht der umgebaute Bauwagen Station in der Gemeinde. Im Dorf wurde mit dem Erfassen der ersten Wünsche begonnen und die weiteren Stationen sind an der Badi, an der Schanz, am Zentrum Liebrüti, am Wurmisweg, am Coop und am Violaweg, wo noch bis Oktober die Bevölkerung ihre Ideen zur Entwicklung des neuen Freizeitareals einbringen kann. «Wir gehen dahin, wo der Alltag der Menschen stattfindet. Dort, wo das Leben spielt», sagt Baur.

Das Areal «Im Liner» grenzt an die Autobahn. Markus Raub

Das Ziel ist es, möglichst alle Bevölkerungsgruppen zu treffen und ihre Bedürfnisse herauszufinden, deswegen werden die Standorte zu unterschiedlichen Tageszeiten an unterschiedlichen Wochentagen aufgesucht. Als Gesprächsgrundlage dienen drei Szenarien mit den Schwerpunkten Freizeit, Sport und Park, erklärt Rhea Mollet vom Planungsbüro. Es werden aber auch Ideen ausserhalb dieser Szenarien aufgenommen.

Roche wird in Vorplanungen miteinbezogen

Das Areal «Im Liner» ist rund acht Hektaren gross und weist Sportstätten wie einen Fussballplatz, ein Beachvolleyballfeld, eine Skateranlage und Tennisplätze sowie die Familiengärten auf. Die Grundstücke gehören

zu einem Drittel der Gemeinde und zu zwei Dritteln dem Pharmaunternehmen Roche, das als Partner für die Weiterentwicklung des Areals in die Vorplanungen einbezogen wurde.

Derzeit ist das Areal noch als Sportzone deklariert und soll im Rahmen der Weiterentwicklung noch in eine Freizeitzone umgezont werden. «Durch eine Umzonung ergeben sich Möglichkeiten für andere Nutzungen», verweist Moser auf die im Areal kaum vorhandenen gastronomischen Angebote. Das Ziel ist eine Arealentwicklung, die bedürfnisorientiert, vielfältig und wieder wandelbar ist, um eine hohe Aufenthaltsqualität in der Gemeinde aufgrund einer attraktiven Naherholung zu bieten.

Auch Hinzuziehende sollen sich einbringen

Ob letztlich die ganzen acht Hektaren benötigt werden oder nur ein Teil, steht noch nicht fest, das wird im Zuge des Mitwirkungsprozesses erst noch festgestellt. Moser sagt:

«Wir können nicht heute alles für die nächste Generation planen.»

Auch neu Hinzuziehende in der wachsenden Gemeinde sollen noch die Möglichkeit haben, sich einzubringen.

Am 22. Oktober werden die Ergebnisse des Mitwirkungsprozesses öffentlich präsentiert, um anschliessend die Planung in einer Vorstudie umzusetzen. Ob diese schon zur Gemeindeversammlung im Winter 2023 fertig ist, kann Moser derzeit noch nicht sagen.

Insgesamt veranschlagt Moser 10 bis 15 Jahre für die Entwicklung des Areals. «Wir wollen, dass die Leute an einen Ort kommen können, um sich zu treffen. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg», so Moser.